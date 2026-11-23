Что привело к такому увеличению озоновой дыры

Необычные погодные условия над Антарктидой привели к резкому увеличению озоновой дыры, пишет SciTechDaily. Несмотря на рекордные масштабы, авторы отмечают, что озоновый слой в целом восстанавливается и, по прогнозам, полностью затянется во второй половине века.

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В период с 7 сентября по 13 октября 2026 года, когда разрушение озона было наиболее активным, средняя площадь дыры составляла около 25 миллионов квадратных километров. Это больше, чем площадь США, умноженная на два. Озон в стратосфере действует как естественный "солнцезащитный крем" планеты и защищает живые организмы от вредного ультрафиолета. Его не следует путать с приземным озоном, который является загрязнителем воздуха и часто образуется в результате деятельности человека.

Наибольшей площади дыра достигла 18 сентября, когда она составила 27,1 миллиона квадратных километров. Это примерно 90% от размера самой большой озоновой дыры в истории измерений, зафиксированной 9 сентября 2000 года.

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Ежегодная озоновая дыра в последние годы формируется позже в сезоне, и это свидетельствует о восстановлении озонового слоя. Но исключительная мощность полярного вихря продлила разрушение озона в Антарктике в этом сезоне, и дыра выросла до размеров, которых мы не видели десять лет– прокомментировал ученый из Университета Мэриленда и руководитель команды NASA по изучению озона Пол Ньюман.

Ньюман также рассказал, что без международных мер ситуация была бы хуже. По его оценке, озоновая дыра могла бы быть больше на 1–2 миллиона квадратных миль (около 3,5 миллиона квадратных километров), если бы озоноразрушающих веществ в атмосфере оставалось столько же, сколько на пике 2000 года.

Какую роль сыграл полярный вихрь?

Разрушение озона начинается с созданных человеком химических соединений, содержащих хлор и бром. Они постепенно поднимаются в стратосферу, где ультрафиолет расщепляет их и высвобождает атомы хлора и брома. Эти атомы вступают в реакцию с частицами в облаках, образующихся в чрезвычайно холодной антарктической стратосфере, что приводит к разрушению озона.

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Ключевую роль в этом процессе играет полярный вихрь – сезонное кольцо сильных ветров, вращающееся вокруг Антарктиды высоко в атмосфере. Он удерживает над континентом очень холодный воздух, а это создает условия для появления полярных стратосферных облаков. Именно в них происходят химические реакции, разрушающие озон.

В 2026 году вихрь оказался необычно большим, поскольку атмосферные возмущения, которые обычно его ослабляют и разрушают, были слабее, чем обычно. Ученая из Химической лаборатории NOAA Эми Батлер объяснила, что планетарные погодные системы, поднимающиеся из нижних слоев атмосферы, в августе и сентябре были особенно слабыми. Из-за этого самые сильные ветры вихря пролегали на несколько градусов широты дальше от Южного полюса, и территория с идеальными для разрушения озона условиями увеличилась.

Что показали измерения?

Несмотря на огромную площадь, потери озона внутри дыры были меньше, чем во время самых экстремальных эпизодов за последние 10–20 лет.

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Исследователи NOAA измеряли концентрацию озона с помощью приборов, которые поднимали в атмосферу на воздушных шарах с Южнополярной базовой атмосферной обсерватории. Кроме того, они использовали озонный спектрофотометр Добсона – оптический прибор для измерения атмосферного озона. Над самим Южным полюсом самый низкий за год уровень озона зафиксировали 17 октября, и он составил 105 единиц Добсона.

Единица Добсона описывает общее количество озона в вертикальном столбе атмосферы. Для сравнения: если бы весь озон сжать до стандартных температуры и давления на уровне моря, 100 единиц Добсона образовали бы слой толщиной всего 1 миллиметр. Самый низкий показатель над Южным полюсом – 92 единицы Добсона – был зафиксирован в октябре 2006 года.

С 1979 года важным источником данных об озоне служат и спутники. Для оценки 2026 года ученые использовали данные приборов на борту спутника NASA Aura, а также NOAA-20, NOAA-21 и Suomi NPP – совместной миссии NASA и NOAA.

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Почему озоновый слой все же восстанавливается?

Долгосрочные измерения подтверждают эффективность международных мер по защите атмосферы. Ученые NASA и NOAA считают главной причиной постепенного восстановления Монреальский протокол, принятый в 1987 году. Страны обязались постепенно отказаться от озоноразрушающих веществ, в частности хлорфторуглеродов, и заменить их более безопасными аналогами. Эти ограничения значительно сократили поступление озоноразрушающих химикатов в атмосферу.

По словам старшего научного сотрудника Глобальной мониторинговой лаборатории NOAA Стивена Монцки, концентрация хлора, связанного с озоноразрушающими веществами, в антарктической стратосфере снизилась примерно на треть по сравнению с пиком 1980-х годов. Это уменьшает масштабы разрушения даже в те годы, когда погодные условия способствуют образованию особенно большой дыры.

Когда дыра наконец затянется?

Хлорфторуглероды и другие озоноразрушающие соединения когда-то были обычными компонентами холодильников, кондиционеров и строительной теплоизоляции. Многие из них уже перестали использовать, но их воздействие сохраняется. Часть таких веществ остается в атмосфере десятилетиями, а часть продолжает вытекать из старого оборудования, выброшенных изделий и мусорных свалок. Поэтому восстановление озонового слоя происходит постепенно и зависит от дальнейшего сокращения этих стойких загрязнителей.

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В настоящее время ученые оценивают, что антарктическая озоновая дыра исчезнет к 2070-м годам. Огромная дыра 2026 года показывает, насколько сильно необычная погода может изменять масштабы разрушения озона из года в год. В то же время ее меньшая серьезность по сравнению с самыми тяжелыми годами подтверждает, что международные усилия по защите озонового слоя дают устойчивый результат.