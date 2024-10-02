Несподіване відкриття показує, що пандемія COVID-19 мала дивний вплив на Місяць

Щось незвичайне сталося, коли Землю охопила пандемія COVID-19 на початку 2020 року: наш Місяць зазнав помітного зниження температури, стверджують учені. Вони вже мають одну теорію, котра може пояснити цей дивний взаємозв'язок.

Деталі відкриття

Учені з Лабораторії фізичних досліджень в Ахмадабаді, Індія, помітили, що нічна температура поверхні Місяця значно знизилася в шести різних місцях спостережень на ближньому боці супутника. Про це йдеться в нещодавній статті, опублікованій у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

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Припускають, що це аномальне падіння температури було спричинене раптовим падінням радіації, що випромінюється Землею, оскільки людська активність різко знизилася під час глобальних локдаунів, обмежуючи кількість забруднення й загального тепла, що виділяється нашою планетою вночі.

Таким чином, наше дослідження показує, що Місяць, імовірно, відчув на собі вплив ізоляції [під час] COVID-19, що візуалізується як аномальне зниження нічної температури місячної поверхні в цей період,

– пишуть науковці у своїй статті.

Протягом місячного дня, коли Сонце освітлює обернену до Землі сторону супутника, ця сторона отримує величезну дозу радіації від зорі, оскільки це випромінювання не блокується атмосферою та магнітним полем (на Місяці їх просто немає в тому вигляді, у якому їх має Земля). Але коли ми бачимо спадаючий або зростаючий Місяць, то неосвітлений сонцем бік отримує радіацію лише від Землі й таким чином лише в цей час ми можемо виміряти показники земного впливу без зайвих перешкод.

Схожим чином це працює і з самою Землею. Вчені можуть проводити ці спостереження лише тоді, коли там, де вони перебувають, настає ніч, оскільки протягом дня більша частина сонячного світла та радіації відбивається назад у космос земною атмосферою, тоді як лише частина поглинається. Відповідно, коли на тій півкулі Землі, де перебувають учені, настає день, Місяць зазнає впливу відбитого сонячного випромінювання, якщо в цей момент знаходиться в полі зору з освітленої півкулі планети.

Тож ученим потрібне співпадіння двох факторів: ніч на Місяці і ніч на Землі.

Під час перших локдаунів, спричинених COVID-19, людська діяльність та пов'язані з нею рівні забруднення суттєво знизилися, що надало вченим унікальну можливість вивчати зміни клімату на планеті. Але пізніше зміни виявили й за сотні тисяч кілометрів від нас: цей ефект спричинив "аномальне падіння" нічних температур на Місяці.

Цей взаємозв'язок може дозволити вченим використовувати нічну місячну поверхню як ідеальний полігон для вивчення наслідків кліматичних змін, що відбуваються на Землі.