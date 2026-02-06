Парад планет відбудеться у лютому: коли та як дивитися рідкісну подію

Наприкінці лютого 2026 року мешканці Землі зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище, коли шість планет Сонячної системи зберуться в одному секторі неба. Цей вечірній "парад" обіцяє стати однією з найцікавіших подій для любителів спостережень за зорями, поєднуючи яскраві планети-гіганти й ледь помітні світи на самій межі видимості.

Які планети з'являться на небосхилі та як їх відшукати?

Головною датою для спостережень називають 28 лютого 2026 року, хоча видимість планет почне покращуватися ще з середини місяця. У цьому небесному вирівнюванні візьмуть участь Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун. Чотири з них можна буде побачити неозброєним оком, тоді як для пошуку двох інших знадобляться оптичні прилади, пише Star Walk.

Найкращий час для спостережень настає приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу Сонця, хоча здебільшого потрібно почекати ще трохи, щоб уникнути навіть слабкого розсіяного світла в атмосфері.

Більшість планет буде зосереджена низько над західним горизонтом, тому вкрай важливо знайти відкрите місце без високих будівель чи дерев.

Астрономи наголошують на необхідності дотримання правил безпеки: ніколи не спрямовуйте бінокль чи телескоп на Сонце, що заходить, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження зору. Дочекайтеся повного зникнення сонячного диска за обрієм, перш ніж починати пошуки.

Якими будуть планети?

Найяскравішим орієнтиром на небі стане Венера. Вона сяятиме дуже низько на заході, слугуючи своєрідним дороговказом для пошуку інших планет.

Поруч із нею розташовуватиметься Меркурій, який наприкінці лютого почне поступово тьмяніти, що зробить його виявлення доволі складним завданням.

Трохи вище над цією парою можна буде помітити Сатурн, який виділяється своїм спокійним золотавим світлом.

Нептун та Уран вимагають більше зусиль. Нептун перебуватиме зовсім близько до Сатурна – на відстані близько 1 градуса, але його можна побачити лише у потужний бінокль або телескоп. Уран розташовуватиметься значно вище над горизонтом у сузір'ї Тельця, неподалік від зоряного скупчення Плеяди, пише BBC Sky at Night. Хоча теоретично його можна побачити неозброєним оком у дуже темну ніч, фахівці наполегливо рекомендують використовувати оптику.

На протилежному боці неба, високо на південному сході, пануватиме Юпітер. Цей газовий гігант буде найлегшою ціллю для спостерігачів завдяки своїй значній висоті та яскравості.

Додаткового шарму картині додасть майже повний Місяць, освітлений на 90 – 92 відсотки, який 28 лютого опиниться зовсім поруч із Юпітером, зазначає Space. Проте яскраве місячне світло може дещо заважати пошуку тьмяних Урана та Нептуна.



Як виглядатиме небо 28 лютого 2026 року / Фото Vito Technology

Чому варто поспішати?

Для тих, хто хоче побачити всі планети за один сеанс, важливо пам'ятати про час:

Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун зайдуть за горизонт досить швидко – протягом години-півтори після заходу Сонця.

Уран залишатиметься видимим приблизно до опівночі.

Юпітер супроводжуватиме спостерігачів майже всю ніч.

Що таке парад планет насправді?

Це явище не є вирівнюванням планет у буквальному геометричному сенсі в космічному просторі. Насправді планети просто опиняються в одній області видимого неба для земного спостерігача, оскільки всі вони обертаються навколо Сонця приблизно в одній площині, яку називають екліптикою.

Оскільки кожна планета рухається зі своєю швидкістю, такі моменти, коли одразу шість об'єктів доступні для спостереження в один вечір, трапляються не щороку і варті того, щоб виділити час для спостережень.