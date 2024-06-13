Напередодні Олімпіади Париж пішов на цікавий трюк, зменшивши забруднення повітря на 40%

Франція готується до Олімпійських ігор, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня. З цієї нагоди столиця країни прагне покращити умови для туристів, які приїдуть, щоб спостерігати за цією історичною подією, а також і для самих місцевих жителів.

Дихати стало легше

Париж зміг змінити якість повітря, а отже, і якість життя в місті напередодні майбутніх літніх Олімпійських ігор 2024 року. Як йому це вдалося? За допомогою часткового вигнання автомобілів, а точніше зменшення залежності від них на користь альтернативних видів транспорту.

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Ця кампанія спрямована на те, що зробити Париж більш екологічним, перетворивши його на яскравий приклад того, що, на думку багатьох екологічних активістів, містобудівників і прихильників громадського транспорту, має стати майбутнім міст по всьому світу.

Відмова від автомобілів відбувається у кількох формах. Однією з найпростіших є заборона на в'їзд автомобілів у більшу частину центру міста, що стає все більш поширеним кроком по всьому світу. Вулиці, призначені лише для пішоходів, часто призводять до створення більш дружніх до людини міст, які стають доступнішими, збільшуючи пішохідний трафік і стимулюючи місцеву економіку.

Місто також доклало зусиль, щоб зменшити розмір автомобілів у Парижі, потроївши плату за паркування для великих позашляховиків. Оскільки не всі хочуть або можуть пересуватися без автомобіля, принаймні можна заохотити їх використовувати лише стільки, скільки потрібно, і не їздити на енергозатратних великогабаритних транспортних засобах без потреби.

Крім того, місто зробило значні кроки на шляху до створення більш сприятливого середовища для пішохідного та велосипедного руху як для мешканців, так і для туристів. Разом із тим раніше влада вводила деякі обмеження на самокати, як-от заборона на спільне користування електросамокатами минулого року.

Результат зусиль

Результатом стало значне зменшення забруднення повітря. Порівняно з десятьма роками тому, коли мер Парижа Анне Ідальго вперше вступила на посаду, рівень забруднення повітря в місті знизився на 40%.

Цей успіх є потужним свідченням впливу стратегічного міського планування та транспортних реформ. Надаючи пріоритет пішохідним вулицям, розширюючи велосипедну інфраструктуру та впроваджуючи зони з низьким рівнем викидів, можна не лише покращувати якість повітря, але й підвищувати якість життя мешканців.

Інші міста можуть брати приклад з Парижа і впроваджувати подібні прості ініціативи для боротьби із забрудненням повітря. Розширення можливостей громадського транспорту, створення безпечних і розгалужених мереж для велосипедистів і пішоходів, а також заохочення використання електромобілів — все це реальні кроки. Ці невеликі заходи не лише сприяють очищенню повітря, але й створюють більш здорові та активні міські громади.