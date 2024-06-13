Накануне Олимпиады Париж пошел на интересный трюк, уменьшив загрязнение воздуха на 40%

Франция готовится к Олимпийским играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. По этому случаю столица страны стремится улучшить условия для туристов, которые приедут, чтобы наблюдать за этим историческим событием, а также и для самих местных жителей.

Дышать стало легче

Париж смог изменить качество воздуха, а значит, и качество жизни в городе в преддверии предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года. Как ему это удалось? С помощью частичного изгнания автомобилей, а точнее уменьшения зависимости от них в пользу альтернативных видов транспорта.

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Эта кампания направлена на то, что сделать Париж более экологичным, превратив его в яркий пример того, что, по мнению многих экологических активистов, градостроителей и сторонников общественного транспорта, должно стать будущим городов по всему миру.

Отказ от автомобилей происходит в нескольких формах. Одной из самых простых является запрет на въезд автомобилей в большую часть центра города, что становится все более распространенным шагом по всему миру. Улицы, предназначены только для пешеходов, часто приводят к созданию более дружественных к человеку городов, которые становятся доступными, увеличивая пешеходный трафик и стимулируя местную экономику.

Город также приложил усилия, чтобы уменьшить размер автомобилей в Париже, утроив плату за парковку для больших внедорожников. Поскольку не все хотят или могут передвигаться без автомобиля, по крайней мере можно поощрить их использовать только столько, сколько нужно, и не ездить на энергозатратных крупногабаритных транспортных средствах без необходимости.

Кроме того, город сделал значительные шаги на пути к созданию более благоприятной среды для пешеходного и велосипедного движения как для жителей, так и для туристов. Вместе с тем ранее власти вводили некоторые ограничения на самокаты, например запрет на совместное пользование электросамокатами в прошлом году.

Результат усилий

Результатом стало значительное уменьшение загрязнения воздуха. По сравнению с десятью годами назад, когда мэр Парижа Анне Идальго впервые вступила в должность, уровень загрязнения воздуха в городе снизился на 40%.

Этот успех является мощным свидетельством влияния стратегического городского планирования и транспортных реформ. Предоставляя приоритет пешеходным улицам, расширяя велосипедную инфраструктуру и внедряя зоны с низким уровнем выбросов, можно не только улучшать качество воздуха, но и повышать качество жизни жителей.

Другие города могут брать пример с Парижа и внедрять подобные простые инициативы для борьбы с загрязнением воздуха. Расширение возможностей общественного транспорта, создание безопасных и разветвленных сетей для велосипедистов и пешеходов, а также поощрение использования электромобилей — все это реальные шаги. Эти небольшие меры не только способствуют очищению воздуха, но и создают более здоровые и активные городские общины.