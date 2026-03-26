У затопленій печері знайшли десятки черепів, які розкрили таємницю зниклих мавп

У затопленій печері на острові Еспаньйола науковці виявили унікальне скупчення решток вимерлих мавп. Знахідка допомогла відновити вигляд і спосіб життя виду Antillothrix bernensis, який існував приблизно 10 тисяч років тому, а також підказала можливу причину його загибелі.

Про це розповідає видання Daily Galaxy.

Що розповіли кістки про життя і смерть мавп?

У Домініканській Республіці дослідники зробили відкриття, яке вже називають одним із найважливіших для вивчення давніх приматів Карибського регіону. У затопленій печерній системі Cueva Macho вони знайшли найбільшу на острові колекцію решток вимерлої мавпи Antillothrix bernensis. Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Human Evolution.

Еспаньйола – острів, який сьогодні поділений між Домініканською Республікою та Гаїті – вважається місцем, де скам'янілості приматів трапляються вкрай рідко. Саме тому концентрація знахідок у печері вразила науковців. У одному місці лежали сім черепів, п'ять нижніх щелеп і численні фрагменти скелета. Такий обсяг матеріалу для карибських мавп майже безпрецедентний.

Дослідниця Сіобан Кук із Університету Джонса Гопкінса пояснила, що велика кількість добре збережених черепів дозволяє не лише описати анатомію виду в деталях, а й порівняти окремих особин між собою. Зазвичай ученим доводиться працювати лише з поодинокими знахідками, що сильно обмежує можливості аналізу.

Що цікавого відкрили науковці?

Щоб краще зрозуміти, як виглядали ці тварини, науковці створили тривимірні моделі черепів. Одним із висновків стало те, що самці й самки Antillothrix bernensis були приблизно однаковими за розміром і важили до двох кілограмів.

Така особливість може свідчити про слабку конкуренцію між самцями та інший соціальний устрій – імовірно, ці мавпи жили невеликими сімейними групами, де разом трималися батьки та потомство.

Кілька зображень реконструйованих черепів Antillothrix bernensis / Фото Journal of Human Evolution

Окремі підказки дала і будова зубів. Закруглена форма коронок і невеликі ікла натякають на переважно фруктову дієту. Це дозволяє віднести вид до приматів-фруктоїдів, які харчувалися плодами і, ймовірно, мешкали на деревах.

Порівняння викопних та сучасних зубів приматів крупним планом / Фото Journal of Human Evolution

Водночас головною загадкою залишалося питання: як кілька особин опинилися глибоко в печері. Версія про випадкове падіння виглядає малоймовірною, адже ці тварини були пристосовані до життя серед гілок. Підказку дали самі кістки. У частини черепів відсутні ділянки щелеп, причому пошкодження нагадують сліди від сов.

Жертви доісторичного полювання

За словами Кук, під час поїдання здобичі сови часто виїдають жувальний м'яз, прикріплений до щелепи, і залишають характерні ушкодження. Такі ж сліди виявили й на рештках Antillothrix bernensis. Це наштовхнуло дослідників на думку, що цих мавп могла вполювати гігантська сова, яка нині також вимерла. Ймовірно, хижак приносив здобич у печеру, де й накопичувалися кістки.

Подібні знахідки вже траплялися в інших печерах острова, що зміцнює гіпотезу про роль великих хижих птахів у зникненні частини місцевої фауни. Дослідники наголошують, що такі відкриття допомагають краще зрозуміти минуле біорізноманіття Карибського регіону та оцінити вразливість сучасних видів.