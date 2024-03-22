Samsung відкриває лабораторію для розробки AGI, штучного інтелекту нового покоління

Samsung Electronics готова зробити перші кроки в еру AGI, технології так званого загального (або універсального) штучного інтелекту. Спеціальний підрозділ з досліджень і розробок південнокорейської компанії займеться цим питанням, щоб наздогнати аналогічні зусилля OpenAI.

Нова ера

У 2023 році ми стали свідками того, як тренд на генеративний ШІ набув величезної популярності. Головним чином це відбулося завдяки тому, що технологія пропонувала дуже простий спосіб взаємодії з ШІ у вигляді чату. Схоже, що наступною великою подією на цьому перспективному ринку стане AGI.

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AGI дає змогу моделям ШІ розуміти й інтерпретувати знання та застосовувати їх відповідно до бажань користувача. У теорії такий ШІ успішно виконує будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина. Ба більше, він робить це навіть краще й швидше за людину. Такій єдиній і цілісній системі підвладні завдання, які сьогодні ми виконуємо за допомогою цілої низки різних моделей. Він адаптується, вчиться, черпає досвід з власних дій і помилок, а також може пристосовуватись до незнайомих ситуацій, навчаючись на ходу, на що не здатні нинішні моделі, які просто відмовляться вам допомогти, якщо їх чомусь не навчили.

Деякі великі корпорації, як Meta чи OpenAI, вже заявили про свої наміри зайняти домінуюче місце в гонці AGI. Samsung не залишиться осторонь – компанія створює AGI Computing Lab на чолі з доктором Ву Донг-Хюком, колишнім розробником Google Tensor.

Компанія планує створити спеціальну лінійку чипів для AGI, щоб задовольнити вимоги галузі, особливо для LLM (мовних моделей). Корейський гігант планує масштабну науково-дослідницьку роботу над мікросхемами AGI, стверджуючи, що вони будуть постійно випускати нові версії, залежно від того, як розвиваються ринки.

Ось що сказав президент підрозділу Samsung Electronics Device Solutions Division, Кьюнг К'є Хюн (Kyung Kye-Hyun): "Я радий оголосити про створення обчислювальних лабораторій AGI компанії Samsung Semiconductor як у США, так і в Кореї. AGI належить до штучного інтелекту з можливостями, що дорівнюють або перевершують людські. Ми створимо абсолютно новий тип напівпровідників, спеціально розроблений для задоволення вражаючих вимог до обробки даних майбутніх AGI".

Варто також зазначити, що Сем Альтман, гендиректор OpenAI, вже давно шукає гроші на подібний проєкт. Він хоче відкрити величезну мережу заводів, які виготовлятимуть чипи для розробки й підтримки штучного інтелекту. Враховуючи, що компанія також займається пошуками в сфері AGI, принаймні частина цих зусиль буде спрямована на апаратне забезпечення саме цієї сфери..

AGI – це наступна "золота лихоманка" на ринках штучного інтелекту, і Samsung позиціонує себе як таку, що може отримати вигоду від неї. Важливість AGI почала зростати на ринках з недавнього часу, генеральний директор SoftBank Масайоші Сон кілька разів підкреслював важливість цього напрямку. Він планує інвестувати колосальні 100 мільярдів лише в розвиток AGI.