Компанія Google щойно оголосила, що використовує штучний інтелект для успішного прогнозування річкових повеней. У деяких випадках це вдається зробити навіть за сім днів до їх початку. І судячи з цього, це не рекламний хід технологічної компанії, адже результати дослідження були опубліковані в авторитетному науковому журналі.

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Деталі

Повені — найпоширеніше стихійне лихо в усьому світі. Саме тому будь-яка система раннього попередження — це хороша новина.

Передбачити повені дуже складно, оскільки на більшості річок немає датчиків потоку води. Google обійшов цю проблему, навчивши моделі машинного навчання за допомогою всіх видів релевантних даних, включаючи історичні події, показники рівня води в річках, висоту і рельєф місцевості тощо. Після цього компанія створила локалізовані карти й запустила для них "сотні тисяч" симуляцій. Таке поєднання методів дозволило моделям точно передбачити майбутні повені.

Цей підхід дозволив створити "високоточні моделі для дуже конкретних локацій", але Google сподівається використовувати ці методи, щоб з часом усунути проблему в глобальному масштабі.

Хоча компанія успішно спрогнозувала деякі повені за сім днів до їх початку, середній показник становив близько п'яти днів. Попри це в Google упевнені, що компанії вдалося підвищити "надійність наявних глобальних прогнозів з нуля до п'яти днів". Це також значно покращило прогнозування в недостатньо представлених регіонах, таких як деякі частини Африки та Азії.

Ролик-презентація технології від Google: відео англійською

Загалом, ця технологія дозволила Google забезпечити точне прогнозування повеней у 80 країнах із загальним населенням 460 мільйонів. Компанія зробила ці прогнози доступними в Пошуку Google, Картах Google і через сповіщення на Android. Ця інформація також доступна через власний вебдодаток компанії Flood Hub, який почав працювати ще у 2022 році.

Що ж далі? Google продовжить досліджувати "потенціал машинного навчання для створення кращих моделей прогнозування повеней" і об'єднався з академічними дослідниками для доопрацювання підходу на основі штучного інтелекту. Компанія сподівається, що це врешті-решт призведе до створення "глобальної наскрізної платформи прогнозування повеней".