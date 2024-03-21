Компания Google только что объявила, что использует искусственный интеллект для успешного прогнозирования речных наводнений. В некоторых случаях это удается сделать даже за семь дней до их начала. И судя по этому, это не рекламный ход технологической компании, ведь результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале.

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Детали

Наводнения — самое распространенное стихийное бедствие во всем мире. Именно поэтому любая система раннего предупреждения — это хорошая новость.

Предсказать наводнения очень сложно, поскольку на большинстве рек нет датчиков потока воды. Google обошел эту проблему, обучив модели машинного обучения с помощью всех видов релевантных данных, включая исторические события, показатели уровня воды в реках, высоту и рельеф местности и тому подобное. После этого компания создала локализованные карты и запустила для них "сотни тысяч" симуляций. Такое сочетание методов позволило моделям точно предсказать будущие наводнения.

Этот подход позволил создать "высокоточные модели для очень конкретных локаций", но Google надеется использовать эти методы, чтобы со временем устранить проблему в глобальном масштабе.

Хотя компания успешно спрогнозировала некоторые наводнения за семь дней до их начала, средний показатель составлял около пяти дней. Несмотря на это в Google уверены, что компании удалось повысить "надежность имеющихся глобальных прогнозов с нуля до пяти дней". Это также значительно улучшило прогнозирование в недостаточно представленных регионах, таких как некоторые части Африки и Азии.

Ролик-презентация технологии от Google: видео на английском

В общем, эта технология позволила Google обеспечить точное прогнозирование наводнений в 80 странах с общим населением 460 миллионов человек. Компания сделала эти прогнозы доступными в Поиске Google, Картах Google и через оповещения на Android. Эта информация также доступна через собственное веб-приложение компании Flood Hub, которое начало работать еще в 2022 году.

Что же дальше? Google продолжит исследовать "потенциал машинного обучения для создания лучших моделей прогнозирования наводнений" и объединился с академическими исследователями для доработки подхода на основе искусственного интеллекта. Компания надеется, что это в конце концов приведет к созданию "глобальной сквозной платформы прогнозирования наводнений".