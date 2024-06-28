Музей влаштував перегони старовинних автомобілів, випущених 120 років тому

Щороку в автомобільному музеї Audrain у Ньюпорті, штат Род-Айленд, США, проводять Veteran Car Tour – перегони на машинах початку XX століття, що проходять прямо на вулицях міста й околицях. Учасники керують старовинними машинами без даху, з дерев'яними колесами та гальмами, обтягнутими шкірою. Це справді захоплююча й унікальна подія.

Чергові перегони відбулися ще у квітні 2024 року, але відеозвіт про змагання опублікували лише 26 червня. Автор каналу на YouTube Метт Фарах особисто сів за кермо Yale, випущеної у далекому 1902 році. Це одна з автівок із постійної колекції музею.

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Як це було

Назвати це перегонами, звісно, можна з великою натяжкою, оскільки старі автомобілі не можуть розвивати великих швидкостей. Музей Audrain віддає перевагу називати цю подію просто "екскурсією".

В кадрі можна побачити, що деякі екземпляри виготовлені у 1904 чи у 1907 році. Більшість не має даху, заводиться за допомогою обертового механізму спереду, а не з місця водія, і їде так повільно, що за сьогоднішніми мірками це було би просто нестерпно.

Як пройшли перегони Veteran Car Tour: відео

Автомобіль, що дістався автору ролика, у часи його актуальності 122 роки тому можна було назвати потужним. Він має 16 кінських сил, дві передачі, задній хід, гальма, і навіть регулярно використовується. Раніше він брав участь в інших перегонах, де учасникам потрібно було проїхати з Лондона до Брайтона. Тоді музейний експонат фінішував четвертим.

Фарах каже, що керувати таким старим автомобілем значно цікавіше, ніж сучасними гіперкарами. І його можна зрозуміти, адже сьогодні це виняткове задоволення, доступне значно меншій кількості людей, ніж поїздка на швидкій машині. Це дає можливість побачити, як пересувалися люди століття тому, почути автентичне звучання, випробувати керування.

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Фініш

Машина досягла максимальної швидкості в 17 кілометрів на годину власною тягою машини і 41 кілометра на годину, коли їхала з гірки, але в цей момент її трясло сильніше, ніж зазвичай.

Щоб дістатися до фінішу, Фараху та його напарнику знадобилося 5 годин. Вони кажуть, що попри те, що на старті машина двічі зупинялась, потім у них не трапилося жодної поломки. Вони успішно фінішували четвертими.

Цікаво, що Метт Фарах уже раніше був учасником цих перегонів, але тоді його автомобіль заглух ще в межах міста і його довелося евакуювати.