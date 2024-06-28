Очередные гонки состоялись еще в апреле 2024 года, но видеоотчет о соревнованиях опубликовали только 26 июня. Автор канала на YouTube Мэтт Фарах лично сел за руль Yale, выпущенной в далеком 1902 году. Это одна из машин из постоянной коллекции музея.

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Как это было

Назвать это гонками, конечно, можно с большой натяжкой, поскольку старые автомобили не могут развивать больших скоростей. Музей Audrain предпочитает называть это событие просто "экскурсией".

В кадре можно увидеть, что некоторые экземпляры изготовлены в 1904 или в 1907 году. Большинство не имеет крыши, заводится с помощью вращающегося механизма спереди, а не с места водителя, и едет так медленно, что по сегодняшним меркам это было бы просто невыносимо.

Как прошли гонки Veteran Car Tour: видео

Автомобиль, доставшийся автору ролика, во времена его актуальности 122 года назад можно было назвать мощным. Он имеет 16 лошадиных сил, две передачи, задний ход, тормоза, и даже регулярно используется. Ранее он участвовал в других гонках, где участникам нужно было проехать из Лондона в Брайтон. Тогда музейный экспонат финишировал четвертым.

Фарах говорит, что управлять таким старым автомобилем значительно интереснее, чем современными гиперкарами. И его можно понять, ведь сегодня это исключительное удовольствие, доступно значительно меньшему количеству людей, чем поездка на быстрой машине. Это дает возможность увидеть, как передвигались люди столетия назад, услышать аутентичное звучание, испытать управление.

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Финиш

Машина достигла максимальной скорости в 17 километров в час собственной тягой машины и 41 километра в час, когда ехала с горки, но в этот момент ее трясло сильнее, чем обычно.

Чтобы добраться до финиша, Фараху и его напарнику понадобилось 5 часов. Они говорят, что несмотря на то, что на старте машина дважды останавливалась, потом у них не случилось ни одной поломки. Они успешно финишировали четвертыми.

Интересно, что Мэтт Фарах уже ранее был участником этой гонки, но тогда его автомобиль заглох еще в черте города и его пришлось эвакуировать.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.