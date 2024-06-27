Что известно о новом бренде

Мате Римац основал компанию Rimac в 2009 году. Сейчас она больше всего известна своим электрическим гиперкаром Nevera и неожиданным поглощением компанией Bugatti. Теперь Rimac хочет перейти к новому рынку – от гиперкаров до беспилотных машин. Новый бренд под названием Verne, который выйдет на рынок в 2026 году, обещает нам автономные автомобили четвертого уровня, что выше, чем современные Tesla или любые другие марки машин.

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Отмечается, что Verne будет использовать систему автономности от Mobileye, а это означает, что работа компании ограничивается только платформой транспортного средства, на которую будет установлена система от других разработчиков.

Будущий автомобиль, как отмечается, создается полностью с нуля, а не на основе других моделей, как это часто бывает. Его разрабатывают "с учетом безопасности и комфорта" исключительно для автономного вождения с использованием автономной платформы Mobileye Drive.

Он полностью переосмыслен, задуман, спроектирован и разработан как безопасное и комфортное автономное транспортное средство. Построенный с нуля, он свободен от компромиссов и недостатков, необходимых для использования устаревшей платформы, созданной для вождения человеком,

– говорится в пресс-релизе.

Вот несколько фотографий нового автономного электромобиля Verne:



Будущий автономный автомобиль Verne / Фото Rimac



Будущий автономный автомобиль Verne / Фото Rimac



Будущий автономный автомобиль Verne / Фото Rimac

Что внутри

Это двухместный автомобиль, построен вокруг пассажирского опыта, поскольку он беспилотный. Здесь есть большая звуковая система и гигантский экран с интерфейсом, созданным для различных потребностей.



Будущий автономный автомобиль Verne / Фото Rimac



Будущий автономный автомобиль Verne / Фото Rimac

Verne может использоваться как такси, обладая высоким уровнем кастомизации. Rimac говорит, что клиенты смогут настраивать свои пожелания через приложение еще до прибытия транспортного средства. Например, указать, какое освещение или температуру вы хотите иметь в салоне, или даже какой запах.

Приложение позволит настроить все удаленно / Фото Rimac

Verne планирует запустить свой сервис в Загребе в 2026 году, а вскоре после этого хочет расширить деятельность по всей Европе и на Ближнем Востоке.

Компания утверждает, что уже имеет соглашения с 11 городами.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.