NASA проведе перші за сім років перемовини з "Роскосмосом"
- NASA та Роскосмос проведуть перші за сім років перемовини на найвищому рівні в Хьюстоні, США, 31 липня 2025 року.
- Обговорюватимуть продовження програми перехресних польотів, експлуатацію МКС та виведення її з орбіти, а також затоплення станції.
- Дмитро Баканов, очільник Роскосмосу, зустрінеться з екіпажем Crew Dragon, відвідає космічний центр Джонсона та виробничі потужності Boeing.
У Хьюстоні, США, відбудеться зустріч між керівниками космічних агентств Росії та США. Це буде перша особиста розмова на найвищому рівні між країнами у сфері космосу за останні сім років. Напружені відносини через війну в Україні на заваді не стали.
Про що будуть говорити?
Дмитро Баканов, який очолює "Роскосмос" з лютого цього року, вже прибув до Хьюстона для переговорів із тимчасовим керівником NASA Шоном Даффі. Зустріч заплановано на 31 липня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Головні теми переговорів включатимуть:
- Продовження програми перехресних польотів. Наприкінці грудня 2023 року Росія та США домовилися продовжити програму перехресних польотів до МКС до 2025 року включно.
- Подовження терміну експлуатації Міжнародної космічної станції.
- Роботу спільної російсько-американської робочої групи з безпечного виведення МКС з орбіти та контрольованого затоплення в океані.
- Баканов також планує зустрітися з екіпажем космічного корабля Crew Dragon, до складу якого входить російський космонавт Олег Платонов.
- Під час візиту Баканов також відвідає підрозділи Космічного центру Джонсона та виробничі потужності Boeing для переговорів з керівництвом космічних програм компанії.
Остання особиста зустріч керівників двох космічних агентств відбулася у жовтні 2018 року, коли тодішній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін зустрівся з адміністратором NASA Джимом Брайденстайном на космодромі Байконур.
Космічна галузь залишається одним із небагатьох напрямків міжнародного співробітництва, де США та Росія продовжують тісно працювати разом. Відносини між двома країнами в інших сферах, які ніколи не були ідеальними, ще більше погіршилися після російського вторгнення в Україну у 2022 році.