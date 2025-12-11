Держдеп США наказав усім співробітникам повернутися до шрифту Times New Roman і заборонив Calibr

Держсекретар США Марко Рубіо наказав усім співробітникам Держдепартаменту повернутися до шрифту Times New Roman. Заміна стала частиною ширшої кампанії адміністрації Дональда Трампа проти програм DEI, адже використання Calibri раніше обґрунтовували доступністю для людей із порушеннями зору.

Держсекретар Марко Рубіо розіслав службовий документ з вимогою негайно відмовитися від шрифту Calibri та використовувати в офіційних урядових матеріалах лише Times New Roman розміром 14. У записці з промовистою назвою "Return to Tradition: Times New Roman 14-Point Font Required for All Department Paper" стверджується, що повернення до старого стандарту має "відновити професійність" та "позбутися ще однієї зайвої DEIA-програми". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Чому Держдеп повертається до Times New Roman?

Попереднє рішення перейти на Calibri у січні 2023 року ухвалили за президентства Джо Байдена. Тоді аргументували, що беззарубкові шрифти легше читаються людьми з порушеннями зору, а програми з озвучення тексту та OCR працюють із ними точніше. Calibri тривалий час був основним шрифтом Microsoft Office, доки компанія не перейшла на новий Aptos, який також є беззарубковим і зручним для користувачів з інвалідністю.

Розпорядження Рубіо — частина ширшої політики адміністрації Дональда Трампа, яка прагне прибрати з урядових структур будь-що, пов’язане з DEI. У мемо зазначено, що новий формат відповідає вимозі президента щодо "єдиного голосу у зовнішніх комунікаціях США".

Як пише Reuters, хоча зміна шрифту може здаватися дрібницею, вона вписується в загальну стратегію Білого дому, спрямовану на згортання інклюзивних ініціатив. Раніше Трамп відмовився від визнання Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 1 грудня — вперше з 1988 року — а день безкоштовного відвідування національних парків у День Мартіна Лютера Кінга змінив на власний день народження в червні. Поступово адміністрація переструктуровує державну політику, рухаючи її в бік менш інклюзивної та більш авторитарної системи. Повернення Times New Roman тут — лише один із символічних кроків цього курсу.