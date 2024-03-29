Чи потрібно переводити годинник вручну на своїх пристроях
Зміна часу двічі на рік, на літній та зимовий, є звичною для нас практикою. Однак навіть попри це все одно щороку виникає чимало питань. Чи потрібно переводити годинник на ґаджетах самостійно? Чи наші смартфони й комп'ютери зроблять це за нас?
Переведення годинника: самостійно чи ні
На щастя, у більшості випадків не потрібно нічого робити самостійно. Сучасні смартфони, планшети та комп'ютери зазвичай автоматично синхронізуються з мережею та переходять на новий час без вашого втручання. Але навіть без наявності доступу до інтернету в програмному забезпеченні все одно прописаний перехід на літній та зимовий час.
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Щоб переконатися, що ваш пристрій самостійно переведе годинник, зробіть кілька простих дій для налаштування автоматичного переведення:
Android:
- Перейдіть до Налаштувань.
- Знайдіть меню, яке відповідає за дату й час. У деяких оболонках це меню може бути просто в головному списку, а в інших воно ховається в таких розділах як "Додаткові налаштування". Щоб пришвидшити процес, ви можете скористатися пошуком, ввівши слово "Час" або "Дата".
- Переконайтеся, що перемикачі біля "Використовувати час мережі" (або "Установити час автоматично") та "Автоматичний часовий пояс" (або "Установити часовий пояс автоматично") активовані.
- Якщо ваш смартфон не підключається до інтернету, ви можете визначити часовий пояс за місцезнаходженням, використовуючи GPS, або вручну вибрати потрібний часовий пояс.
iOS:
- Відкрийте Параметри – Загальні – Дата і час.
- Увімкніть "Задавати автоматично". iPhone отримує правильний час через стільникову мережу й оновлює час для часового поясу, у якому ви перебуваєте. Деякі мережі не підтримують мережевий час, тому в певних країнах або регіонах iPhone не може автоматично визначити місцевий час.
Windows:
- Клацніть правою кнопкою миші на годиннику в панелі завдань.
- Виберіть "Настроїти дату й час".
- Перейдіть на вкладку "Дата й час"
- Виберіть "Установлювати час автоматично" та "Установлювати часовий пояс автоматично". Але це актуально лише для комп'ютерів, які підключені до інтернету.
- Якщо це не так, тоді навпаки зніміть ці два параметри й встановіть нижче свій часовий пояс. Система автоматично проведе переведення годинника, оскільки в її коді записано, які країни переводять годинники, а які ні.
Коли треба робити це вручну
Деякі старі моделі телефонів (як правило, це кнопкові) не можуть автоматично переводити час. У таких випадках вам доведеться зробити це вручну. Для цього зайдіть у налаштування телефона й оберіть відповідне меню налаштування часу. Вкажіть новий час і збережіть зміни.
На жаль, в епоху кнопкових телефонів кожен виробник мав свою власну операційну систему, тож якоїсь уніфікованої системи інтерфейсу та найменувань не існувало. Але як правило, такі налаштування є базовими й не ховалися дуже далеко в меню.
Переведення часу в Україні у 2024 році
Коли ж переводять годинник на літній час у 2024 році? Це відбудеться вже за кілька днів, 31 березня, о 3:00 годині ранку. Годинник переводять на 1 годину вперед відносно зимового часу.