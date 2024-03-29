Чи потрібно переводити годинник вручну на своїх пристроях

Зміна часу двічі на рік, на літній та зимовий, є звичною для нас практикою. Однак навіть попри це все одно щороку виникає чимало питань. Чи потрібно переводити годинник на ґаджетах самостійно? Чи наші смартфони й комп'ютери зроблять це за нас?

Переведення годинника: самостійно чи ні

На щастя, у більшості випадків не потрібно нічого робити самостійно. Сучасні смартфони, планшети та комп'ютери зазвичай автоматично синхронізуються з мережею та переходять на новий час без вашого втручання. Але навіть без наявності доступу до інтернету в програмному забезпеченні все одно прописаний перехід на літній та зимовий час.

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Щоб переконатися, що ваш пристрій самостійно переведе годинник, зробіть кілька простих дій для налаштування автоматичного переведення:

Android:

Перейдіть до Налаштувань.

Знайдіть меню, яке відповідає за дату й час. У деяких оболонках це меню може бути просто в головному списку, а в інших воно ховається в таких розділах як "Додаткові налаштування". Щоб пришвидшити процес, ви можете скористатися пошуком, ввівши слово "Час" або "Дата".

Переконайтеся, що перемикачі біля "Використовувати час мережі" (або "Установити час автоматично") та "Автоматичний часовий пояс" (або "Установити часовий пояс автоматично") активовані.

Якщо ваш смартфон не підключається до інтернету, ви можете визначити часовий пояс за місцезнаходженням, використовуючи GPS, або вручну вибрати потрібний часовий пояс.

iOS:

Відкрийте Параметри – Загальні – Дата і час.

Увімкніть "Задавати автоматично". iPhone отримує правильний час через стільникову мережу й оновлює час для часового поясу, у якому ви перебуваєте. Деякі мережі не підтримують мережевий час, тому в певних країнах або регіонах iPhone не може автоматично визначити місцевий час.

Windows:

Клацніть правою кнопкою миші на годиннику в панелі завдань.

Виберіть "Настроїти дату й час".

Перейдіть на вкладку "Дата й час"

Виберіть "Установлювати час автоматично" та "Установлювати часовий пояс автоматично". Але це актуально лише для комп'ютерів, які підключені до інтернету.

Якщо це не так, тоді навпаки зніміть ці два параметри й встановіть нижче свій часовий пояс. Система автоматично проведе переведення годинника, оскільки в її коді записано, які країни переводять годинники, а які ні.

Коли треба робити це вручну

Зверніть увагу: не переводьте час вручну, якщо на вашому пристрої активовано автоматичне переведення. Це може призвести до неправильного відображення часу.

Деякі старі моделі телефонів (як правило, це кнопкові) не можуть автоматично переводити час. У таких випадках вам доведеться зробити це вручну. Для цього зайдіть у налаштування телефона й оберіть відповідне меню налаштування часу. Вкажіть новий час і збережіть зміни.

На жаль, в епоху кнопкових телефонів кожен виробник мав свою власну операційну систему, тож якоїсь уніфікованої системи інтерфейсу та найменувань не існувало. Але як правило, такі налаштування є базовими й не ховалися дуже далеко в меню.

Переведення часу в Україні у 2024 році

Коли ж переводять годинник на літній час у 2024 році? Це відбудеться вже за кілька днів, 31 березня, о 3:00 годині ранку. Годинник переводять на 1 годину вперед відносно зимового часу.