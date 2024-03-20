Чи бували у вас ситуації, коли надходить сповіщення, але ви занадто зайняті, щоб зараз ним зайнятися? Змахнувши повідомлення з екрану, можна легко забути про нього, особливо, якщо це додаток, яким ви рідко користуєтеся. Наприклад, це може бути нагадування з улюбленої гри про дедлайн, або електронний лист про акцію в магазині, яка скоро закінчиться. Тут і варто згадати про можливість повторити це ж сповіщення у зручний для вас час.

Дивіться також Як навести лад у Telegram: відокремлюємо та сортуємо канали й чати для зручного доступу

Історія функції

Відкладення сповіщень було запроваджено ще в Android O, яка була восьмою ітерацією операційної системи від Google. На момент появи ця функція виглядала зовсім інакше, ніж у нинішньому Android 14. Користувачам потрібно було провести по сповіщенню, що не приховувало його, а натомість пропонувало більше опцій. З'являлася маленька іконка годинника, яка дозволяла користувачеві тимчасово приховати сповіщення, залежно від його потреб.

Через два покоління ОС стало зрозуміло, що деякі користувачі не хочуть бачити функцію відкладення сповіщень, увімкнену за замовчуванням. У цьому оновленні функцію було доповнено перемикачем у налаштуваннях, щоб прибрати її з поля зору. На жаль, це призвело до того, що не всі користувачі тепер знають або забувають про існування такої можливості.

Для перфекціоністів, які не люблять захаращувати екран надлишковими сповіщеннями, ця функція може бути вкрай корисною, адже дозволяє підтримувати свій віртуальний простір чистим, одночасно не забуваючи про важливі справи.

Як користуватися функцією

Тут усе надзвичайно просто, але різні виробники реалізують цю функцію по-різному через свій унікальний інтерфейс.

У деяких випадках, як у смартфонах від Xiaomi, потрібно затиснути й утримувати палець на отриманому сповіщенні, щоб побачити додаткові опції. Спробуйте зробити це на своєму смартфоні. Якщо ваш виробник також скористався саме таким методом, то ви побачите нижче додаткові кнопки, серед яких і буде функція "Відкласти".



Як користуватися відкладеними сповіщеннями / Фото 24 Каналу

В іншому випадку, як у Pixel, потрібно провести по сповіщенню пальцем згори вниз (або натиснути на стрілку), щоб побачити повну інформацію та додаткові можливості. Ви побачите піктограму будильника, на яку потрібно натиснути. Після цього ви також побачите задані інтервали відкладення сповіщення.

Зверніть увагу, що в деяких випадках ця функція може бути вимкнена в налаштуваннях. Якщо жоден з методів виклику функції не спрацював, зайдіть у Налаштування й знайдіть там меню керування сповіщеннями. Прогортайте й знайдіть опцію "Дозволити відкладення сповіщень". Увімкніть її. В інтерфейсі One UI від Samsung ця функція знаходиться в розділі "Додаткові налаштування" в розділі сповіщень.