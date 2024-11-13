Microsoft прощається з трьома старими програмами на Windows 11, оскільки їх замінює одна нова

До кінця цього року Microsoft планує припинити підтримку відразу трьох програм. Корпорація хоче, щоб користувачі нарешті остаточно перейшли на новий додаток, який вона запустила вже давно та який фактично дублює функціональність, але в новому сучасному інтерфейсі.

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Вже з 1 січня 2025 року компанія не збирається підтримувати такі додатки, як Mail ("Пошта"), Calendar ("Календар") та People ("Люди"), який зберігав ваші контакти. Натомість ви можете продовжувати користуватися всіма їхніми функціями у єдиному сервісі Outlook, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Microsoft.

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Після завершення підтримки додатків, як каже Microsoft, користувачі, які не перейшли на Outlook, "більше не зможуть надсилати й отримувати електронні листи за допомогою Windows Mail і Calendar".

Новий Outlook для Windows запустили ще у 2022 році, але поширювався він поступово, тому компанія продовжувала підтримувати старі окремі сервіси. Остаточно програма стала доступна для всіх у серпні 2024 року, тож тепер розробники готові попрощатися з застарілими додатками.

Що цікавого в Outlook: