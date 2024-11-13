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Вже з 1 січня 2025 року компанія не збирається підтримувати такі додатки, як Mail ("Пошта"), Calendar ("Календар") та People ("Люди"), який зберігав ваші контакти. Натомість ви можете продовжувати користуватися всіма їхніми функціями у єдиному сервісі Outlook, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Microsoft.

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Після завершення підтримки додатків, як каже Microsoft, користувачі, які не перейшли на Outlook, "більше не зможуть надсилати й отримувати електронні листи за допомогою Windows Mail і Calendar".

Новий Outlook для Windows запустили ще у 2022 році, але поширювався він поступово, тому компанія продовжувала підтримувати старі окремі сервіси. Остаточно програма стала доступна для всіх у серпні 2024 року, тож тепер розробники готові попрощатися з застарілими додатками.

Що цікавого в Outlook: