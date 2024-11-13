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Вже з 1 січня 2025 року компанія не збирається підтримувати такі додатки, як Mail ("Пошта"), Calendar ("Календар") та People ("Люди"), який зберігав ваші контакти. Натомість ви можете продовжувати користуватися всіма їхніми функціями у єдиному сервісі Outlook, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Microsoft.
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Після завершення підтримки додатків, як каже Microsoft, користувачі, які не перейшли на Outlook, "більше не зможуть надсилати й отримувати електронні листи за допомогою Windows Mail і Calendar".
Новий Outlook для Windows запустили ще у 2022 році, але поширювався він поступово, тому компанія продовжувала підтримувати старі окремі сервіси. Остаточно програма стала доступна для всіх у серпні 2024 року, тож тепер розробники готові попрощатися з застарілими додатками.
Що цікавого в Outlook:
- Outlook є повністю безплатним і пропонує всі старі й багато нових функцій в одній програмі.
- Ви маєте доступ до бокової панелі ліворуч, яка містить значки для відкриття пошти, календаря, нотатника, хмарних сервісів Word і Excel, а також можливість закріпити більше розділів за допомогою меню нижче – просто натисніть правою кнопкою на потрібній іконці й виберіть "Закріпити".
- Ви можете налаштувати спосіб подання – з полем читання листів праворуч або знизу для пошти, відображенням повної або спрощеної стрічки меню, показати або приховати область папок і вподобань, налаштувати щільність, а також відкрити бокову панель "Мій день", яка покаже все, що ви запланували на сьогодні у вашому календарі, та інше.
- Загалом кожна із частин Outlook має дуже детальні налаштування, тож ви зможете зробити його таким, як зручно вам, отримуючи при цьому свіжий дизайн, який узгоджується з усіма іншими сервісами Microsoft.