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Уже с 1 января 2025 года компания не собирается поддерживать такие приложения, как Mail ("Почта"), Calendar ("Календарь") и People ("Люди"), который хранил ваши контакты. Зато вы можете продолжать пользоваться всеми их функциями в едином сервисе Outlook, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Microsoft.
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После завершения поддержки приложений, как говорит Microsoft, пользователи, которые не перешли на Outlook, "больше не смогут отправлять и получать электронные письма с помощью Windows Mail и Calendar".
Новый Outlook для Windows запустили еще в 2022 году, но распространялся он постепенно, поэтому компания продолжала поддерживать старые отдельные сервисы. Окончательно программа стала доступна для всех в августе 2024 года, и теперь разработчики готовы попрощаться с устаревшими приложениями.
Что интересного в Outlook:
- Outlook является полностью бесплатным и предлагает все старые и много новых функций в одной программе.
- Вы имеете доступ к боковой панели слева, которая содержит значки для открытия почты, календаря, записной книжки, облачных сервисов Word и Excel, а также возможность закрепить больше разделов с помощью меню ниже – просто нажмите правой кнопкой на нужной иконке и выберите "Закрепить".
- Вы можете настроить способ представления – с полем чтения писем справа или снизу для почты, отображением полной или упрощенной ленты меню, показать или скрыть область папок и предпочтений, настроить плотность, а также открыть боковую панель "Мой день", которая покажет все, что вы запланировали на сегодня в вашем календаре, и прочее.
- В общем каждая из частей Outlook имеет очень детальные настройки, поэтому вы сможете сделать его таким, как удобно вам, получая при этом свежий дизайн, который согласуется со всеми другими сервисами Microsoft.