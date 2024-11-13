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Уже с 1 января 2025 года компания не собирается поддерживать такие приложения, как Mail ("Почта"), Calendar ("Календарь") и People ("Люди"), который хранил ваши контакты. Зато вы можете продолжать пользоваться всеми их функциями в едином сервисе Outlook, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Microsoft.

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После завершения поддержки приложений, как говорит Microsoft, пользователи, которые не перешли на Outlook, "больше не смогут отправлять и получать электронные письма с помощью Windows Mail и Calendar".

Новый Outlook для Windows запустили еще в 2022 году, но распространялся он постепенно, поэтому компания продолжала поддерживать старые отдельные сервисы. Окончательно программа стала доступна для всех в августе 2024 года, и теперь разработчики готовы попрощаться с устаревшими приложениями.

Что интересного в Outlook: