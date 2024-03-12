Послуга перенесення телефонного номера стане ще доступнішою, внесено відповідні зміни

Державний регулятор запропонував внести низку змін до послуги перенесення мобільного номера. Ці оновлення мають на меті спростити для користувачів мобільного зв'язку процес збереження номера при зміні оператора.

Послуга збереження мобільного номера, або MNP, дає змогу користувачам залишити свій поточний номер при зміні мобільного оператора.

Тим часом Київстар оголосив про зміни в тарифах на цифрове телебачення з 11 березня

Загалом, за даними Національної комісії державного регулювання у сфері електронних комунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (НКРЗІ), українці скористалися послугою 287482 разів. Тепер її пропонують зробити ще доступнішою.

Що пропонують змінити

Зняття обмежень . Регулятор планує заборонити будь-які обмеження абонентів щодо користування послугою MNP, у тому числі надання додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють або унеможливлюють доступ абонента до послуги.

. Регулятор планує заборонити будь-які обмеження абонентів щодо користування послугою MNP, у тому числі надання додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють або унеможливлюють доступ абонента до послуги. Зміна сповіщення про виклик. Сповіщення про виклики на перенесений номер буде зведено до звукового сигналу (гудок), без голосового повідомлення про те, що виклик здійснюється на номер, перенесений в мережу іншого оператора.

Сповіщення про виклики на перенесений номер буде зведено до звукового сигналу (гудок), без голосового повідомлення про те, що виклик здійснюється на номер, перенесений в мережу іншого оператора. Контроль. Комісія прагне отримати повноваження для прийняття оперативних рішень щодо призупинення послуги MNP у випадках кібератак або надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Комісія оштрафувала Vodafone за відмову абонентам у можливості переходу до іншої мережі зі збереженням їхніх номерів. Зараз Vodafone оскаржує це рішення в суді.

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Очікується, що запропоновані зміни ще більше спростять процес перенесення номера, підвищуючи гнучкість та вибір мобільних послуг для споживачів.