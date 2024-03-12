Послуга збереження мобільного номера, або MNP, дає змогу користувачам залишити свій поточний номер при зміні мобільного оператора.
Тим часом Київстар оголосив про зміни в тарифах на цифрове телебачення з 11 березня
Загалом, за даними Національної комісії державного регулювання у сфері електронних комунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (НКРЗІ), українці скористалися послугою 287482 разів. Тепер її пропонують зробити ще доступнішою.
Що пропонують змінити
- Зняття обмежень. Регулятор планує заборонити будь-які обмеження абонентів щодо користування послугою MNP, у тому числі надання додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють або унеможливлюють доступ абонента до послуги.
- Зміна сповіщення про виклик. Сповіщення про виклики на перенесений номер буде зведено до звукового сигналу (гудок), без голосового повідомлення про те, що виклик здійснюється на номер, перенесений в мережу іншого оператора.
- Контроль. Комісія прагне отримати повноваження для прийняття оперативних рішень щодо призупинення послуги MNP у випадках кібератак або надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у грудні 2023 року Комісія оштрафувала Vodafone за відмову абонентам у можливості переходу до іншої мережі зі збереженням їхніх номерів. Зараз Vodafone оскаржує це рішення в суді.
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Очікується, що запропоновані зміни ще більше спростять процес перенесення номера, підвищуючи гнучкість та вибір мобільних послуг для споживачів.