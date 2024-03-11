Що зміниться?

Абоненти, які наразі користуються новими пакетами "Базовий 2020" та "Базовий 2021", будуть переведені на пакет "Базовий 2022" вартістю 120 грн на місяць.

Читайте на сайті Маск хоче перетворити X в повноцінного конкурента YouTube

Аналогічно, абоненти пакетів "Вигідний" та "Сімейний 2020" будуть переведені на новий пакет "Сімейний 2021" вартістю 150 грн на місяць.

Київстар також оголосив, що всі абоненти, яких торкнуться зміни за тарифами, матимуть безкоштовний доступ до всіх каналів та відеотеки до 30 березня 2024 року.

Київстар ТБ Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до величезного об'єму контенту виготовленого, як в Україні, так і закордоном. Також платформа підтримує канали та інший контент в прямому ефірі, та регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 300 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

Важливо! Нові тарифи почнуть діяти з наступного планового платежу після 11 березня.

Дивіться також TikTok попросив американських користувачів подзвонити до Конгресу: що відбувається

Київстар та Vodafone отримали нові коди мережі