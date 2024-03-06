Новий код надано для розширення мережі на 10 мільйонів номерів, не прив'язаних до географії, терміном на 5 років, інформує 24 Канал.

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За даними "Детектор медіа", за 10 мільйонів номерів Vodafone доведеться заплатити 10 мільйонів гривень. Наразі оператор використовує мережеві коди "50", "66", "95" і "99". Кожен з них має ємність по 10 мільйонів номерів.

Київстар теж отримав новий код

Наприкінці лютого регулятор видав дозвіл на використання коду мережі "77" мобільному оператору Київстар. Оператор просив про це, серед іншого, щоб уникнути дефіциту вільних номерів.

Для чого операторам нові коди мережі

Оператори мобільного зв'язку запитують доступ до нових телефонних кодів з кількох причин:

Покращення покриття мережі: Доступ до нових кодів дозволяє операторам розширювати свою мережу та охоплювати нові географічні регіони. Це може бути корисним для людей, які живуть у сільській місцевості або в районах, де сигнал мобільного зв'язку слабкий.

Доступ до нових кодів дозволяє операторам розширювати свою мережу та охоплювати нові географічні регіони. Це може бути корисним для людей, які живуть у сільській місцевості або в районах, де сигнал мобільного зв'язку слабкий. Збільшення пропускної здатності: Зростання популярності смартфонів та мобільного Інтернету призводить до збільшення навантаження на мережі мобільного зв'язку. Доступ до нових кодів дозволяє операторам розширити пропускну здатність мережі та покращити якість обслуговування для своїх абонентів.

Зростання популярності смартфонів та мобільного Інтернету призводить до збільшення навантаження на мережі мобільного зв'язку. Доступ до нових кодів дозволяє операторам розширити пропускну здатність мережі та покращити якість обслуговування для своїх абонентів. Впровадження нових технологій: Нові телефонні коди можуть використовуватися для впровадження нових технологій мобільного зв'язку, таких як 5G. Це може забезпечити абонентам доступ до більш швидких та надійних мобільних даних.

Нові телефонні коди можуть використовуватися для впровадження нових технологій мобільного зв'язку, таких як 5G. Це може забезпечити абонентам доступ до більш швидких та надійних мобільних даних. Гарантування безпеки: Нові телефонні коди можуть використовуватися для покращення безпеки мережі мобільного зв'язку. Це може допомогти запобігти шахрайству та крадіжкам особистих даних.

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Важливо зазначити, що не всі оператори мобільного зв'язку запитують доступ до нових телефонних кодів. Це залежить від конкретного оператора, його потреб та кількості абонентів