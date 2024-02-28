Що відомо про незвичний смартфон

Samsung називає цей телефон, що згинається, Cling Band. У його основі лежить гнучкий OLED-екран. Ви можете використовувати цей "браслет" як смартфон або розумний годинник – залежно від того, як ви його використовуєте, на екрані з'явиться відповідний інтерфейс.

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Коли пристрій повністю розпрямляється, він виглядає як будь-який інший смартфон — має тонкий форм-фактор і безрамковий дисплей. Південнокорейський технологічний гігант навіть розмістив камеру на задній панелі, USB Type-C для зарядки та динамік. Згинання підтримується пазоподібною структурою, яка дозволяє пристрою легко міняти форму.

Коли ви згинаєте телефон, то бачите, що він утворює форму дуги. На задній панелі також є пульсометр, а це означає, що якщо носити його на зап'ясті, він може перетворитися на фітнес-трекер, який забезпечить повне відстеження, що підтримується програмою Samsung Health.



Cling Band / Фото Wccftech

Але варто зазначити, що він не набуває форми кола чи еліпса, тож може легко злетіти з руки. Якщо не трясти рукою, то, як видно на одній з фотографій, смартфон тримається завдяки притисканню до тіла.



Cling Band / Фото Wccftech



Cling Band на руці користувача. Зверніть увагу, що автор фото має на руці браслети. Це не кріплення, за допомогою яких смартфон утримується на руці / Фото Wccftech

У Cling Band є багато речей, які не є ідеальними для стандартного смартфона:

Для початку, на думку спадає довговічність – скільки згинань витримає такий екран?

Інша проблема – наскільки незручно буде постійно носити його на зап'ясті.

Крім того, не зовсім зрозуміло, навіщо пристрою датчики для відстеження здоров'я на задній панелі, якщо компанія намагається продати нам відстеження здоров'я за допомогою годинників та нового персня Galaxy Ring, який також показали на тій же виставці MWC.

Хай там як, але сьогодні це лише концепт, який не втілиться в повноцінний результат ще мінімум кілька років. Тож компанія може експериментувати з різними варіаціями технології, перевіряючи її практичність.