Майбутня новинка, як і передбачалося, зосереджується на здоров'ї. Вона буде доступна в трьох кольорах: сріблястому, золотому та чорному. Всі три мають гладеньке поліроване покриття, майже дзеркальне на срібній та золотій моделях. У продаж перстень надійде пізніше цього року.

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Маємо перші характеристики

Samsung не багато говорила про Galaxy Ring, коли вперше показала рендер пристрою на презентації Unpacked у січні. На той момент ми знали тільки те, що це буде орієнтований на здоров'я пристрій, який конкуруватиме з аналогічним продуктом Oura, і матиме набір датчиків для відслідковування показників організму.

Зображення від Samsung показують, що це товсте, увігнуте кільце приблизно такого ж розміру, як і Oura. Технологія ніби складається з двох різних шарів, що й не дивно, враховуючи електроніку, заховану всередині.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Попри це The Verge зазначає, що перстень виявився легшим, ніж очікувалося. Він буде пропонуватися в розмірах від 5 до 13 (або від S до XL). Це означає, що ми отримаємо 9 розмірів, а не 8, як повідомлялося раніше.

Розмір акумулятора (а отже, і час між заряджаннями) буде варіюватися залежно від розміру, коливаючись від 14,5 до 21,5 міліампер-години. Час автономної роботи невідомий, але та ж Oura може працювати до семи днів без підзарядки. Можна очікувати приблизно таких же показників.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Можливості

Згідно з блогом віцепрезидента Samsung доктора Хон Пака, перстень відстежуватиме сон на основі частоти серцевих скорочень, рухів і дихання, а потім надаватиме користувачам поради на основі цих даних.

Компанія також збиратиме дані від партнера Natural Cycles, який вже відстежує фертильність на Galaxy Watch, і слідкуватиме за менструальним циклом.

Galaxy Ring також запропонує новий інструмент під назвою My Vitality Score ("Мій показник життєздатності" або "Мій показник життєвої активності"), який вимірює рівень бадьорості та загального самопочуття, щоб користувачі могли побачити, чи перебувають вони в найкращому стані. Зворотний зв'язок запропонує науково обґрунтовані поради на основі даних про сон та іншої інформації, зібраної пристроєм.

Samsung Galaxy Ring / Фото 9to5google

Galaxy Ring стане частиною екосистеми Samsung Health і буде сумісний з Galaxy Watch. Це означає, що ви зможете використовувати обидва пристрої одночасно для відстеження свого здоров'я і отримувати в результаті якісніші дані. При цьому перевага кільця, яке можна носити на пальці, полягає в тому, що воно набагато менше дратує, коли ви спите.

У найближчі місяці ми дізнаємося більше, в тому числі про точний набір датчиків, ціну та дату продажу. Galaxy Ring буде сумісний лише з телефонами Samsung Galaxy, хоча пізніше компанія планує додати підтримку й інших пристроїв на базі Android. За словами Пака, сумісність з iOS ще не визначена.