Характеристики Galaxy Fit 3

Galaxy Fit 3 пропонує 1,6-дюймовий AMOLED-дисплей, який на 45% більший, ніж у попередника.

У вас буде одна кнопка на правій стороні годинника.

Ґаджет поставляється з механізмом швидкої зміни ремінців одним натисканням кнопки.

На жаль, ви не отримаєте бездротової зарядки. Годинник використовує власний двоконтактний зарядний пристрій на магнітах типу pogo на нижній стороні корпусу.

Samsung заявляє про тривалий час автономної роботи Galaxy Fit 3 – цілих 13 днів на одному заряді. Годинник живиться від невеликого акумулятора на 208 міліампер-годин.



Samsung Galaxy Fit 3 / Фото Samsung

Galaxy Fit 3 – перший пристрій у серії, який підтримує функцію виявлення падіння, а також екстрений виклик SOS. Останню можна активувати, швидко натиснувши кнопку п'ять разів. Після цього ваше місцезнаходження буде передано екстреним контактам, які ви вказали у своєму пристрої.

Варто зазначити, що це не заміна Galaxy Watch, оскільки він не поставляється з Wear OS або належним інтерфейсом. Ви отримуєте основні функції, такі як календар, погода, світовий годинник та опції відстеження.



Samsung Galaxy Fit 3 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Fit 3 / Фото Samsung

Враховуючи, що Galaxy Fit 3 робить акцент на відстеженні фітнесу, він пропонує більше сотні типів тренувань. На жаль, намагання знизити вартість призвело до втрати GPS. Це означає, що якщо ви хочете відстежувати рух, вам доведеться підключити його до телефону. Ви також зможете відстежувати режим сну, кроки, рівень стресу тощо. Все це можна отримати на самому трекері або в додатку Samsung Health.



Samsung Galaxy Fit 3 / Фото Samsung

Продажі стартують уже сьогодні, 23 лютого. Годинник буде доступний у сірому, рожевому та сріблястому кольорах. Трекер дебютує в Азії, Європі, Центральній та Південній Америці, а найближчим часом планується реліз у США та Кореї.