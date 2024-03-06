Наразі компанія має п'ять національних мережевих кодів: 67, 68, 96, 97 і 98, інформує 24 Канал. Однак після отримання дозволу від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), у неї з'явиться ще один. Дозвіл дійсний протягом п'яти років і дозволить оператору підключити до 10 мільйонів нових абонентів.

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Навіщо потрібен новий код

У Київстар наголосили, що номерного ресурсу, який залишився до рішення НКРЗІ, вистачить для задоволення потреб клієнтів лише на найближчі два роки. Тому новий код Київстар 077 допоможе запобігти дефіциту вільних номерів.

Компанія також уточнила, що новий код не вплине на чинні номери або тарифи його абонентів.

Всі номери будуть нові... Новий код – це новий номер. Номер не впливає на тариф,

– заявили в Київстар.

Це означає, що змінити код на -077 чинні абоненти не зможуть. Таким чином, нововведення не матиме жодного впливу на вже чинні номери Київстар.

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У компанії не уточнили, коли номери з новим кодом з'являться у продажу та закликали стежити за новинами на сайті та в соціальних мережах компанії.