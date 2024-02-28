Деталі концепту

Спочатку компанія розповіла про нього тиждень тому на власних ресурсах, а тепер привезла на MWC 2024. Під час презентації глава Deutsche Telekom висловив упевненість у тому, що вже за 10 років жодних додатків для користувачів існувати не буде, а всю роботу візьме на себе єдиний штучний інтелект.

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Ідея полягає в тому, що користувач просить штучний інтелект зробити щось, а далі алгоритм сам виконує це, використовуючи різноманітні сайти, платформи та сервіси. Наприклад, замовляє таксі, бронює столик у ресторані або купує квитки в кіно, самостійно заходячи на ресурси сторонніх компаній і вже там виконуючи потрібну дію. Відповідно, вам не потрібно тримати на смартфоні десятки застосунків.

Deutsche Telekom не змогла повноцінно це все показати, оскільки концепт поки що дуже обмежений у можливостях. Втім, на те він і концепт.

До речі, пристрій із подібною ідеєю, але в іншому дизайні був показаний трохи раніше. Він називається Rabbit R1. Ми писали про нього в окремому матеріалі.

Безумовно, штучний інтелект у смартфонах відіграватиме дуже велику роль у недалекому майбутньому, але щоб власники смартфонів повністю перестали користуватися застосунками, потрібно, щоб щонайменше всі сучасні соціальні мережі перестали бути цікавими цим самим користувачам, адже ніякий ШІ не замінить вам особистий перегляд оновлень від ваших друзів. До того ж не варто забувати про нашу потребу відправляти особисті повідомлення, тож це може означати необхідність інтеграції месенджера прямо в ШІ та ще й щоб ним користувалися всі. А це буквально не можливо, оскільки конкуренція та антимонопольні органи цього просто не дозволять.

Словом, концепт викликає занадто багато питань і проблем, ставлячи під сумнів бачення компанії.