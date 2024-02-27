Nothing Phone (2a) повинен стати першою спробою компанії випустити бюджетний пристрій. Компанія націлилася на березневу дату запуску, підтверджуючи ранні чутки.

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Деталі

Ми вже знаємо досить багато інформації про Nothing Phone (2a) напередодні запуску, а тепер отримали підтвердження, що останні рендери, які з'являлися в мережі нещодавно, були правдивими.

Як і з дорожчими моделями смартфона компанія демонструє унікальний дизайн, якого не пропонує більше ніхто на цьому ринку. Nothing відома своїми прозорими пристроями, корпус яких демонструє "нутрощі" пристроїв. Цей же підхід обрали й для майбутнього бюджетника.

Новий тизер, розміщений на X та YouTube, демонструє Nothing Phone (2a) у доповненій реальності. Сцена являє собою розпакування гігантської віртуальної версії смартфона. Схоже на те, що відео відбувається через реальний досвід доповненої реальності в Лондоні, хоча поки що це неможливо підтвердити. Можливо, що компанія зафільмувала вулицю, а потім просто додала графіку.

Рекламний тизер: відео

Відео, опубліковане маркетинговою командою компанії, показує:

Нову компоновку візерунка на задній панелі.

Дві горизонтальні камери у центрі (у дорогих моделей вони вертикальні й розташовані збоку).

Геть інше компонування світлодіодів, які тепер розташовані колом лише біля камер.

Таким чином це співпадає з рендерами, які ми бачили раніше від інсайдера з ніком "Greg2024".



Nothing Phone (2a) / Фото Greg2024

У повідомленні також вказана очікувана дата запуску 5 березня, яку ми бачили в маркетингових електронних листах кілька тижнів тому.

Компанія може опублікувати більше тизерів, щоб привернути увагу до пристрою перед його повноцінним запуском. Очікується, що Phone (2a) матиме багато з тих самих принад, що й дорожчий Phone (2) з процесором MediaTek.