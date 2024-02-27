Nothing Phone (2a) повинен стати першою спробою компанії випустити бюджетний пристрій. Компанія націлилася на березневу дату запуску, підтверджуючи ранні чутки.
Дивіться також Apple не забула про iPhone зі складаним екраном – ось, що про нього стало відомо
Деталі
Ми вже знаємо досить багато інформації про Nothing Phone (2a) напередодні запуску, а тепер отримали підтвердження, що останні рендери, які з'являлися в мережі нещодавно, були правдивими.
Як і з дорожчими моделями смартфона компанія демонструє унікальний дизайн, якого не пропонує більше ніхто на цьому ринку. Nothing відома своїми прозорими пристроями, корпус яких демонструє "нутрощі" пристроїв. Цей же підхід обрали й для майбутнього бюджетника.
Новий тизер, розміщений на X та YouTube, демонструє Nothing Phone (2a) у доповненій реальності. Сцена являє собою розпакування гігантської віртуальної версії смартфона. Схоже на те, що відео відбувається через реальний досвід доповненої реальності в Лондоні, хоча поки що це неможливо підтвердити. Можливо, що компанія зафільмувала вулицю, а потім просто додала графіку.
Рекламний тизер: відео
Відео, опубліковане маркетинговою командою компанії, показує:
- Нову компоновку візерунка на задній панелі.
- Дві горизонтальні камери у центрі (у дорогих моделей вони вертикальні й розташовані збоку).
- Геть інше компонування світлодіодів, які тепер розташовані колом лише біля камер.
Таким чином це співпадає з рендерами, які ми бачили раніше від інсайдера з ніком "Greg2024".
Nothing Phone (2a) / Фото Greg2024
У повідомленні також вказана очікувана дата запуску 5 березня, яку ми бачили в маркетингових електронних листах кілька тижнів тому.
Компанія може опублікувати більше тизерів, щоб привернути увагу до пристрою перед його повноцінним запуском. Очікується, що Phone (2a) матиме багато з тих самих принад, що й дорожчий Phone (2) з процесором MediaTek.