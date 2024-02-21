Дійсно, раніше ходили чутки про те, що Apple припинила роботу над складним iPhone через проблеми з довговічністю дисплея – начебто через численні згинання й розгинання екрана він швидко деформувався. Тепер, за новими даними, технологічний гігант активно розробляє такий пристрій і навіть перевів деяких ключових співробітників з команди Apple Vision Pro для роботи над цим новим форм-фактором.

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Що відомо

Людина, близька до внутрішніх планів Apple, повідомила Alpha Biz, що компанія активно працює над запуском складного iPhone. Неназвана особа також надала приблизний графік запуску цього продукту.

Велика кількість основного персоналу Vision Pro була переведена в команду розробників складних телефонів. [...] Якщо ситуація не зміниться, складні телефони Apple почнуть продаватись у вересні 2026 року,

– цитує інформатора джерело.

Раніше ми чули, що компанія працює навіть не над одним, а над двома прототипами, що належать до цієї категорії. Оскільки до запуску наступника гарнітури Apple Vision Pro лишається щонайменше 18 місяців, це дає обраному персоналу достатньо часу, щоб перейти до наступного продукту.

Згідно з останніми даними, Apple набито поставила собі за мету досягти позначки в 50 мільйонів проданих пристроїв. Це може стати реальністю, оскільки не так давно Samsung отримала сертифікацію від Міністерства оборони США за свій 7-дюймовий складаний дисплей, довговічність якого не повинна бути предметом особливого занепокоєння для Apple. Як відомо, вона вже багато років використовує в своїх смартфонах саме дисплеї виробництва Samsung.

Ми поки що не знаємо ні характеристик, ні навіть яку саме форму може мати такий смартфон. На ринку зараз присутні два варіанти: перший схожий на згорнуту книгу (наприклад, Galaxy Fold від Samsung), а другий нагадує колишні телефони "жабки" – в розгорнутому вигляді він виглядає наче звичайний смартфон, але ви можете його скласти посередині вдвоє, як Galaxy Flip. Який з цих варіантів обере Apple, поки невідомо.