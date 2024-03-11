Что изменится?

Абоненты, которые сейчас пользуются новыми пакетами "Базовый 2020" и "Базовый 2021", будут переведены на пакет "Базовый 2022" стоимостью 120 грн в месяц.

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Аналогично, абоненты пакетов "Выгодный" и "Семейный 2020" будут переведены на новый пакет "Семейный 2021" стоимостью 150 грн в месяц.

Киевстар также объявил, что все абоненты, которых коснутся изменения по тарифам, будут иметь бесплатный доступ ко всем каналам и видеотеке до 30 марта 2024 года.

Киевстар ТВ Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к огромному объему контента изготовленного, как в Украине, так и за рубежом. Также платформа поддерживает каналы и другой контент в прямом эфире, и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Важно! Новые тарифы начнут действовать со следующего планового платежа после 11 марта.

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