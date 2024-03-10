Маск прагне заохотити користувачів до перегляду розширеного відеоконтенту на великих екранах, що відповідає його попереднім планам, про які він натякнув у липні – перетворити X на платформу, орієнтовану на відео, тим самим залучивши до неї інфлюєнсерів та рекламодавців.

А тим часом X приховуватиме кількість лайків, репостів та відповідей у головній стрічці, заявив Маск

За словами джерел Forbes, Маск має намір позиціонувати X як конкурента таким відомим платформам, як YouTube, націлившись на цілий спектр сервісів, включаючи Twitch, Signal і навіть Reddit.

Очевидно, що Маск хоче вибороти для X, раніше відомого як Twitter, власну нішу на конкурентному ринку потокового відео. Оголосивши в січні X "платформою, орієнтованою насамперед на відео", сервіс отримав нові функції, що нагадують TikTok з його ефектом занурення.

Як X заманюватиме творців на платформу?

Стратегія Маска, схоже, зосереджена на залученні медійних особистостей та ігрових стримерів. Зокрема, нещодавно X уклав угоду з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном про ексклюзивне шоу, а також розмістив на своїй платформі контент від таких сумнівних діячів, як Такер Карлсон.

Заохочуючи творців контенту мігрувати на X, Маск акцентує на потенційному зростанні доходів від розширеної реклами. Відомий ютубер Містер Beast протестував платформу, отримавши значний дохід, хоча й поставив під сумнів її стійкість через можливу інфляцію, спричинену рекламою.

Хоча кинути виклик домінуванню YouTube дуже складно, X прагне використовувати фінансові стимули для залучення творців. Останні дані свідчать про значну аудиторію YouTube на телевізорах, що підкреслює потенційний ринок для розширення X.

Проблеми X

Попри амбітні угоди та можливості, X стикається з проблемами, зокрема, повідомляється про зменшення кількості користувачів та відхід рекламодавців. Нещодавній звіт показав значне падіння використання платформи, що частково пояснюється суперечками навколо висловлювань Ілона Маска та відходом відомих рекламодавців.

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Крім того, оцінка X помітно знизилася після того, як власником став Ілон Маск, що відображає занепокоєння інвесторів і підкреслює потребу в оновлених стратегіях отримання прибутку, як зазначила генеральна директорка Лінда Яккаріно на внутрішній зустрічі.