Під час виступу на заході Morgan Stanley Маск сказав, що X розглядає такий крок, додавши, що ця інформація візуально захаращує контент на платформі.

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Пізніше він підтвердив це, відповідаючи підписнику сказавши, що це "точно відбувається".

Для чого прибирати лайки та репости

Очікується, що відмова від показу таких метрик, як кількість лайків та репостів, спонукатиме користувачів до більш конструктивної комунікації та знизить рівень негативу на платформі.

Попри потенційні переваги таких змін, вони також викликають питання щодо того, як формуватиметься нова динаміка комунікації в Х без чітких індикаторів популярності постів.

Постійні зміни в X

Маск неодноразово висловлював бажання прибрати з головної стрічки всі кнопки управління разом з індикаторами лайків і репостів, крім лічильника переглядів. Ця пропозиція прозвучала після чергової суттєвої зміни дизайну, коли X перестав показувати заголовки постів, що містять посилання на новини, замінивши їх зображеннями, на які можна клікнути.

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Нагадаємо, що рішення з заголовками було розкритиковане користувачами та представниками ЗМІ, але Маск виправдовує ці зміни наміром покращити естетичну привабливість платформи, стверджуючи, що попередня версія дизайну викликала у нього дискомфорт.

Однак через кілька місяців X частково відновив заголовки і почав показувати їх поверх основного зображення.