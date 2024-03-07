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Microsoft уперше заявила у 2021 році, що Windows 11 зможе запускати програми для Android. Коли вона вийшла наступного року, користувачі могли встановити Amazon Appstore, а деякі окремі додатки для Android можна було знайти в Microsoft Store. Це рішення розглядалося як відповідь на подвійну загрозу: додатки Android на Chromebook і додатки iOS на комп'ютерах Apple Silicon Mac.

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Представник Microsoft пояснив, чому компанія закриває цю функцію:

У рамках нашого прагнення задовольнити потреби клієнтів, що постійно змінюються, ми періодично оновлюємо наші продукти. Це включає в себе впровадження нових технічних інновацій та відмову від застарілих продуктів,

– прокоментували в компанії.

Зважаючи на те, що зараз Microsoft на повну потужність вкладає кошти у все, що пов'язано зі штучним інтелектом, вона могла побачити, що її минулі спроби зробити Windows значно кращою платформою, орієнтованою на сенсорний інтерфейс, більше не варті витрачених на це ресурсів. Інша можливість, як припускає The Verge, полягає в тому, що люди, які шукають Android-додатки для Windows, очікували повного досвіду Google Play Store, а не варіанту Amazon, який має гірший загальний вибір.

Microsoft заявляє, що клієнти, які встановили Amazon Appstore (або інші програми та ігри, що використовують технологію Windows Subsystem for Android) на свої комп'ютери з Windows 11 до вівторка, можуть продовжувати користуватися ними до 5 березня 2025 року.

Тим часом Amazon уточнила, що її магазин застосунків і пов'язані з ним програми більше не можна буде знайти в Microsoft Store, починаючи з середи. Крім того, розробники більше не можуть надсилати нові додатки для публікації в Amazon Appstore на Windows, але ті, хто має вже існуючі додатки, можуть продовжувати надсилати для них оновлення до 5 березня 2025 року.