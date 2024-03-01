Як повідомляє 24 Канал, користувачі отримають розширені можливості помічника зі штучним інтелектом Copilot, функцію генеративного стирання в застосунку "Фотографії", покращені макети Snap і багато іншого.

До теми Microsoft примусово оновить сумісні комп'ютери до Windows 11 23H2

Деталі оновлення

Деякі з нових функцій можуть бути доступні не одразу, навіть після встановлення оновлення. Наприклад, нові навички Copilot почнуть з'являтися наприкінці березня.

Copilot – це помічник зі штучним інтелектом від Microsoft, який допомагає користувачам керувати комп'ютером за допомогою голосових команд.

Оновлення додає нові навички, які дозволяють користувачам попросити Copilot:

увімкнути режим економії заряду акумулятора,

показати доступні мережі Wi-Fi,

очистити кошик,

активувати Screen Reader або лупу,

увімкнути режим підвищеної контрастності тощо.

Крім того, нові плагіни дозволяють Copilot взаємодіяти з різними сервісами, такими як OpenTable і Shopify.

Зміни в застосунку "Фотографії"

Ще одна нова функція – генеративне стирання в додатку "Фотографії". Вона базується на алгоритмі штучного інтелекту, який може легко видаляти небажані об'єкти з фотографій. Користувачам потрібно лише вибрати об'єкти, які вони хочуть видалити, і запустити процес обробки зображення, а алгоритм зробить все інше.

Видалені об'єкти замінюються згенерованими пікселями, які зливаються із загальною колірною гамою, створюючи враження, що фотографія не редагувалася.

Оновлені віджети

Оновлення також покращило панель віджетів. Тепер користувачі можуть організувати віджети за категоріями.

Стрічка новин Microsoft News все ще доступна, але користувачі також можуть відключити її , видаливши з панелі віджетів.

все ще доступна, але користувачі також можуть , видаливши з панелі віджетів. Функція "Прив'язка" , яка дозволяє користувачам змінювати розміри вікон додатків, стає розумнішою. Меню макетів вікон тепер пропонує інтелектуальні підказки, які допомагають користувачам швидко групувати кілька вікон програм залежно від того, як часто вони взаємодіють з кожною з них.

, яка дозволяє користувачам змінювати розміри вікон додатків, стає розумнішою. Меню макетів вікон тепер пропонує інтелектуальні підказки, які допомагають користувачам швидко групувати кілька вікон програм залежно від того, як часто вони взаємодіють з кожною з них. Для пристроїв під управлінням Windows 11 з сенсорним екраном з'явилася нова функція, яка дозволяє користувачам вносити рукописні дані прямо над редагованими полями за допомогою Windows Ink. Крім того, розробники розширили кількість програм, які підтримують Windows Ink.

Також було вдосконалено функцію "Поділитися" , яка дозволяє користувачам обмінюватися файлами. Тепер користувачі можуть надсилати файли до WhatsApp, Snapchat та Instagram, а згодом кількість підтримуваних сервісів продовжить зростати.

, яка дозволяє користувачам обмінюватися файлами. Тепер користувачі можуть надсилати файли до WhatsApp, Snapchat та Instagram, а згодом кількість підтримуваних сервісів продовжить зростати. Функція Nearby Share тепер забезпечує вищу швидкість передачі даних, коли користувачі обмінюються файлами з пристроями в одній мережі.

тепер забезпечує вищу швидкість передачі даних, коли користувачі обмінюються файлами з пристроями в одній мережі. Інструмент Phone Link в Windows 11 дозволяє користувачам швидко отримувати доступ до фотографій і скріншотів на синхронізованому смартфоні. Користувачі також можуть використовувати свій смартфон як камеру в додатках для відеоконференцій.

Microsoft також продовжує вдосконалювати функції доступності Windows 11, які доступні для користувачів з обмеженими можливостями.

Функція Voice Access дозволяє користувачам використовувати голосові команди для взаємодії з ОС, а також створювати власні голосові команди для виконання різних дій, таких як відкриття папок, вставка тексту, запуск додатків, посилань тощо.

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Хоча розповсюдження оновлення вже почалося, може знадобитися деякий час, перш ніж воно стане доступним на всіх сумісних пристроях. Щоб прискорити цей процес, користувачі можуть активувати опцію "Отримувати найновіші оновлення, щойно вони стануть доступними" в "Центрі оновлення Windows", а потім перевірити наявність доступних оновлень.