Windows 11 23H2 була випущена в жовтні 2023 року і представила кілька нових функцій і поліпшень, таких як перероблене меню "Пуск", нова панель завдань, оновлений застосунок "Налаштування", а також підвищена безпека і продуктивність.

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За словами Microsoft, це оновлення надасть користувачам більш сучасний та узгоджений досвід роботи на всіх пристроях.

Що потрібно робити?

Процес автоматичного оновлення буде поступовим і надаватиме пріоритет пристроям, які найбільш сумісні з оновленням, використовуючи технології штучного інтелекту, щоб зменшити ризик виникнення несподіваних проблем.

Пристрої, які можуть зіткнутися з проблемами через оновлення, будуть переміщені в кінець черги. Користувачі також можуть перевірити наявність оновлення вручну через налаштування Windows Update.

Microsoft радить користувачам створити резервну копію своїх даних перед встановленням оновлення і переконатися, що їхні пристрої відповідають мінімальним системним вимогам для Windows 11 23H2, які включають 64-розрядний процесор, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ пам'яті для зберігання даних і чип TPM 2.0.

Користувачі, які не бажають оновлюватися до Windows 11 23H2, можуть відмовитися від автоматичного оновлення, змінивши налаштування Windows Update або скориставшись функцією "Призупинити оновлення".

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Windows 11 23H2 – це друге велике оновлення для Windows 11, яке було випущено в червні 2023 року як безкоштовне оновлення для відповідних користувачів Windows 10. Корпорація Майкрософт планує випускати одне функціональне оновлення для Windows 11 щороку, а також щомісячні якісні оновлення та виправлення безпеки.

Очікується, що наступне оновлення під кодовою назвою Sun Valley вийде в жовтні 2024 року і принесе ще більше змін у користувацький інтерфейс і функціональність Windows 11.