Деякі журналісти та експерти ринку вже заявили, що це "виглядає дещо тривожним". Незрозуміло, наскільки далеко зайде компанія у впровадженні цієї функції.

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Як це буде

За даними видання Fortune, X підписала нову угоду з BetMGM, дочірньою компанією MGM Resorts, що займається онлайн-ставками. Незабаром коефіцієнти ставок будуть відображатися в соцмережі разом із посиланнями, які допоможуть користувачам робити ставки через сервіс BetMGM.

Це здається сумнівною угодою, яку буде складно контролювати. Навіть у різних штатах, не кажучи вже про країни, свої закони щодо ставок в інтернеті. Однак джерело зазначає, що "реклама ставок і відображення коефіцієнтів вже добре інтегровані у висвітлення подій у прямому ефірі" на американському телебаченні. Оскільки X є одним з основних місць для обговорень і тепер навіть перегляду подій у прямому ефірі, партнерство може мати сенс.

Початковий код для оновлення вже знаходиться у додатку X, чекаючи на офіційний запуск.

Імовірно, компанії доведеться змінити свої правила користування, адже в них зараз сказано таке: "X забороняє просування азартного контенту, за винятком кампаній, орієнтованих на певні країни, де це дозволено з обмеженнями, описаними нижче". Там же ви можете побачити низку різних правил, що стосуються азартних промоакцій, які обмежують можливості X в угоді з BetMGM, тож компанія, імовірно, їх просто прибере.

Як до цього поставляться регулюючі органи, буде зовсім іншим питанням. Дійсно, регуляторні органи в США та інших країнах вже прагнуть запровадити нові правила для обмеження реклами ставок на спорт через занепокоєння щодо потенційної шкоди від азартних ігор, особливо серед молодої аудиторії. Тож Ілону Маску доведеться або зіткнутися з численними обмеженнями, або запускати функцію лише в тих регіонах, де це зробити найлегше.