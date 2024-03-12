Услуга сохранения мобильного номера, или MNP, позволяет пользователям оставить свой текущий номер при смене мобильного оператора.

Тем временем Киевстар объявил об изменениях в тарифах на цифровое телевидение с 11 марта

В целом, по данным Национальной комиссии государственного регулирования в сфере электронных коммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи (НКРСИ), украинцы воспользовались услугой 287482 раз. Теперь ее предлагают сделать еще более доступной.

Что предлагают изменить

Снятие ограничений . Регулятор планирует запретить любые ограничения абонентов по пользованию услугой MNP, в том числе предоставление дополнительных услуг, которые изменяют, затрудняют или делают невозможным доступ абонента к услуге.

. Регулятор планирует запретить любые ограничения абонентов по пользованию услугой MNP, в том числе предоставление дополнительных услуг, которые изменяют, затрудняют или делают невозможным доступ абонента к услуге. Изменение оповещения о вызове. Оповещение о вызовах на перенесенный номер будет сведено к звуковому сигналу (гудок), без голосового сообщения о том, что вызов осуществляется на номер, перенесенный в сеть другого оператора.

Оповещение о вызовах на перенесенный номер будет сведено к звуковому сигналу (гудок), без голосового сообщения о том, что вызов осуществляется на номер, перенесенный в сеть другого оператора. Контроль. Комиссия стремится получить полномочия для принятия оперативных решений о приостановлении услуги MNP в случаях кибератак или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в декабре 2023 года Комиссия оштрафовала Vodafone за отказ абонентам в возможности перехода в другую сеть с сохранением их номеров. Сейчас Vodafone оспаривает это решение в суде.

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Ожидается, что предложенные изменения еще больше упростят процесс переноса номера, повышая гибкость и выбор мобильных услуг для потребителей.