Скільки коштує розкіш: блогер показав літак з трьома ванними кімнатами й двома великими ліжками

Серед розкішних видів транспорту, доступних лише найбагатшим людям планети, літаки посідають особливе місце. Якщо ви хочете придбати собі один, готуйтеся попрощатися з десятками, а то й сотнями мільйонів доларів. А якщо вас не влаштовує інтер'єр і хочеться чого більш ексклюзивного – спустошуйте рахунки.

Екскурсія літаком

Автор YouTube-каналу Енес Їлмазер відомий своїми винятковими екскурсіями по розкішних маєтках і пентхаусах американських багатіїв. Але часом він добирається й до їхніх машин, яхт і, як у цьому випадку, літаків.

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Повітряне судно з останнього на сьогодні випуску коштує 80 мільйонів доларів. Середньостатистичному американському робітникові довелося б витратити приблизно 1200 років праці, щоб купити цей літак, за умови, що він не витратить жодного цента ні на що інше.

Цей літак може спокійно виконувати роль житлового будинку, маючи площу 73 квадратні метри.

Тут є одна спальня, але аж три ванні кімнати. На борту також можна скористатися невеликим баром та місцями для зберігання речей.

Компактна кухня дозволить приготувати їжу – вона має умивальник, кран, холодильник та інше необхідне приладдя.

Освітлення регулюється з планшета – можна змінити не лише яскравість, а й колір, якщо, наприклад, ви любите романтичну рожеву атмосферу чи атмосферу природи з зеленим освітленням.

Присутня тут і окрема зона з диванами, які розкладаються до розміру повноцінних ліжок, якщо пасажирам набридне сидіти у кріслах.

Є телевізори, великий відсік для багажу та інші зручності.

Фюзеляж літака — це конструкція Airbus, але він був переобладнаний підрозділом Airbus Corporate Jets у співпраці зі швейцарською компанією з обслуговування чартерних авіаліній Comlux.

Загалом літак може вмістити 19 пасажирів, як каже Енес Їлмазер.

Дивіться, яке виглядає розкішний літак за 80 мільйонів доларів: відео

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