Екскурсія літаком
Автор YouTube-каналу Енес Їлмазер відомий своїми винятковими екскурсіями по розкішних маєтках і пентхаусах американських багатіїв. Але часом він добирається й до їхніх машин, яхт і, як у цьому випадку, літаків.
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Повітряне судно з останнього на сьогодні випуску коштує 80 мільйонів доларів. Середньостатистичному американському робітникові довелося б витратити приблизно 1200 років праці, щоб купити цей літак, за умови, що він не витратить жодного цента ні на що інше.
- Цей літак може спокійно виконувати роль житлового будинку, маючи площу 73 квадратні метри.
- Тут є одна спальня, але аж три ванні кімнати. На борту також можна скористатися невеликим баром та місцями для зберігання речей.
- Компактна кухня дозволить приготувати їжу – вона має умивальник, кран, холодильник та інше необхідне приладдя.
- Освітлення регулюється з планшета – можна змінити не лише яскравість, а й колір, якщо, наприклад, ви любите романтичну рожеву атмосферу чи атмосферу природи з зеленим освітленням.
- Присутня тут і окрема зона з диванами, які розкладаються до розміру повноцінних ліжок, якщо пасажирам набридне сидіти у кріслах.
- Є телевізори, великий відсік для багажу та інші зручності.
Фюзеляж літака — це конструкція Airbus, але він був переобладнаний підрозділом Airbus Corporate Jets у співпраці зі швейцарською компанією з обслуговування чартерних авіаліній Comlux.
Загалом літак може вмістити 19 пасажирів, як каже Енес Їлмазер.
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