Власник старої друкарської машинки перетворив її на повноцінний комп'ютер

Замість того, щоб відправити стару друкарську машинку на смітник або просто відремонтувати її, один ентузіаст вирішив надати пристрою нове життя, перетворивши його на повноцінний персональний комп'ютер. Цей незвичайний проєкт демонструє, як можна повторно використовувати стару техніку, змінивши її початкову функцію.

Нове життя

Користувач Reddit з ніком u/maniek-86 отримав стару і вже неробочу друкарську машинку. Оскільки в ній були відсутні деякі елементи, то замість ремонту чи використання її як вінтажного декору він обрав інший шлях – випотрошити її й інтегрувати всередину нове комп'ютерне залізо. Це завдання виявилося непростим, оскільки вимагало ретельного планування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Для реалізації проєкту було використано материнську плату MSI H110M PRO-D з сокетом LGA 1151 та процесор Core i5 6600 Skylake.

Конфігурацію доповнили 4 гігабайти оперативної пам'яті стандарту DDR4 та твердотільний накопичувач SATA об'ємом 240 гігабайтів.

Живлення системи забезпечує блок живлення формату SFX потужністю 200 Вт. Оскільки сукупне енергоспоживання компонентів навряд чи перевищує 150 Вт, блок живлення на 200 Вт є цілком достатнім.

Материнська плата не мала слота PCI-E x16, тому користувач підключив відеокарту NVIDIA GT 635 через адаптер, ймовірно, до слота PCI-E x1 за допомогою адаптера. Таке підключення, ймовірно, обмежує продуктивність відеокарти, але дозволяє системі повноцінно функціонувати.

Щоб оригінальна клавіатура друкарської машинки могла працювати з сучасним комп'ютером, користувач застосував плату мікроконтролера Arduino Leonardo. Ця плата дозволила перетворити матричну клавіатуру на USB-клавіатуру. Таким чином, завершилася основна частина збірки.

Результат проєкту був продемонстрований на фотографіях. Попри те, що такий ПК не розрахований на ігри чи складні завдання, він цілком підходить для базових потреб, таких як перегляд вебсторінок, робота з офісними програмами чи простими графічними редакторами.



Друкарська машинка, перетворена на комп'ютер / Фото u/maniek-86 на Reddit



Друкарська машинка, перетворена на комп'ютер / Фото u/maniek-86 на Reddit



Друкарська машинка, перетворена на комп'ютер / Фото u/maniek-86 на Reddit

Найкраще в цій модифікації те, що вона зберігає зовнішній вигляд друкарської машинки, що може сподобатися шанувальникам "артефактів" з минулого, хоч і не настільки далекого. При цьому ця машинка-комп'ютер є помітно меншою за типові корпуси m-ATX, заощаджуючи місце на робочому столі.