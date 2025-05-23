Що відомо

Відомо, що це точно будуть не окуляри і не телефон. Але й також можна очікувати, що це не буде щось схоже на AI Pin від Humane або Rabbit R1 від однойменної компанії Rabbit – обидва пристрої з тріском провалилися, а перша компанія взагалі фактично збанкрутувала, виставивши своє майно на продаж. Загалом відомо, що Джоні Айв скептично ставиться до носимих ґаджетів і прагне створити щось, що допоможе людям менше залежати від екранів, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Проєкт реалізується в межах партнерства між OpenAI та стартапом io, одним із засновників якого є сам Айв. Компанія Сема Альтмана вже фактично купила io за 6,5 мільярда доларів, але остаточне поглинання відбудеться лише після схвалення регуляторів.

У телефонній розмові зі співробітниками Айв і генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділилися деталями проєкту. Пристрій не матиме форму окулярів і не стане заміною телефону – він створюється як окремий, ненав’язливий ґаджет, що може лежати в кишені або на столі. Його головна функція – бути "обізнаним" про користувача та його оточення, залишаючись непомітним.

Згідно з чутками, Альтман підкреслив, що важливо зберігати проєкт у секреті, аби запобігти копіюванню конкурентами до офіційного релізу. Наразі команда Айва вже контактує з постачальниками, які зможуть виробляти пристрої у великих масштабах.

Альтман також додав, що компанія не планує запускати мільйони одиниць одразу, однак упевнений, що темпи зростання будуть рекордними: OpenAI може швидше за будь-яку компанію досягти позначки у 100 мільйонів проданих пристроїв, як ми це вже бачили на прикладі її чат-бота.

Очікується, що перший пристрій з’явиться на ринку до кінця наступного року. Айв уже передав Альтману прототип для домашнього тестування, і той назвав його "найкрутішою технологією, яку коли-небудь бачив світ".