Нова платформа HeroVideo допоможе вам перетворити текст у захопливе відео

Bidmatic Inc. представила платформу HeroVideo на основі штучного інтелекту. Новий інструмент здивує творців контенту можливістю перетворювати звичайні текстові статті у повноцінні відео, які до того ж можна самостійно налаштувати.

Саме відеоконтент давно збирає більшу кількість аудиторії ніж звичні текстові матеріали. Тож не дивно, що популярність TikTok, Shorts та Reels лише зростає, повідомляє 24 Канал. Bidmatic Inc. запропонувала сучасний інструмент, здатний суттєво полегшити процес створення відео завдяки ШІ.

А тим часом Ілон Маск може зробити ШІ Grok безплатним для всіх, але з неприємними обмеженнями

HeroVideo – це рішення для швидкого та простого створення цікавих відео з текстових статей. (Продукт вперше був представлений на виставці DMEXCO 2024).

Інструмент має на меті вирішити проблему зниження зацікавленості користувачів письмовим контентом, використовуючи популярність відео, яке має на 70% вищий рівень зацікавленості, ніж текст.



HeroVideo допоможе перетворити текст у відео / Фото Bidmatic.io

Як HeroVideo допоможе вам створити власне відео

HeroVideo дозволяє користувачам генерувати відеоролики та налаштовувати їх використовуючи різні аватари, мови і навіть голоси за кадром, все для того, щоб створити відшліфовані, готові до завантаження відео за лічені хвилини.

Завдяки більш ніж 50 варіантам голосу на різних мовах і з різними акцентами, автори можуть навіть персоналізувати свої аватари, щоб вони були схожі на них самих або на традиційних ведучих новин, що робить його ідеальним інструментом для впливових осіб, блогерів і цифрових видань.

Крім того, інструмент пропонує шаблони та варіанти інтеграції логотипів, зображень і музики для покращення кастомізації відео.

Кому це буде цікаво?

, після створення відео HeroVideo легко інтегрується з веб-сайтами за допомогою власного відеоплеєра HTML5. Крім того, HeroVideo може автоматично форматувати ці відео для соціальних мереж, таких як YouTube, TikTok та Instagram, допомагаючи видавцям розширити охоплення на платформах, де домінує відео.

Таким чином, завдяки цьому інструменту, можна створити відео на будь-який смак. Це може бути сторітелінговий ролик для TikTok, відео з поясненнями, або висвітленнями подій чи новин, що суттєво зекономить час та гроші.

Тож тепер кріейтерам не обов'язково винаймати студії, або тратити час чи гроші на обробку відео, адже все це можна зробити за допомогою одного інструмента. Відтак звільняється більше часу для створення самого контенту.

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Оскільки відео продовжує домінувати в споживанні онлайн-контенту, HeroVideo має шанс стати ефективним та економічно вигідним рішенням не лише для звичайних блогерів, але й для ЗМІ, завданням яких є вчасно та максимально ефективно донести актуальну інформацію до людей.