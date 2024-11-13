Именно видеоконтент давно собирает большее количество аудитории чем привычные текстовые материалы. Неудивительно, что популярность TikTok, Shorts и Reels только растет, сообщает 24 Канал. Bidmatic Inc. предложила современный инструмент, способен существенно облегчить процесс создания видео благодаря ИИ.

А тем временем Илон Маск может сделать ИИ Grok бесплатным для всех, но с неприятными ограничениями

HeroVideo – это решение для быстрого и простого создания интересных видео из текстовых статей. (Продукт впервые был представлен на выставке DMEXCO 2024).

Инструмент имеет целью решить проблему снижения заинтересованности пользователей письменным контентом, используя популярность видео, которое имеет на 70% более высокий уровень заинтересованности, чем текст.



HeroVideo поможет превратить текст в видео / Фото Bidmatic.io

Как HeroVideo поможет вам создать собственное видео

HeroVideo позволяет пользователям генерировать видеоролики и настраивать их используя различные аватары, языка и даже голоса за кадром, все для того, чтобы создать отшлифованные, готовые к загрузке видео за считанные минуты.

Благодаря более чем 50 вариантам голоса на разных языках и с различными акцентами, авторы могут даже персонализировать свои аватары, чтобы они были похожи на них самих или на традиционных ведущих новостей, что делает его идеальным инструментом для влиятельных лиц, блогеров и цифровых изданий.

Кроме того, инструмент предлагает шаблоны и варианты интеграции логотипов, изображений и музыки для улучшения кастомизации видео.

Кстати, после создания видео HeroVideo легко интегрируется с веб-сайтами с помощью собственного видеоплеера HTML5. Кроме того, HeroVideo может автоматически форматировать эти видео для социальных сетей, таких как YouTube, TikTok и Instagram, помогая издателям расширить охват на платформах, где доминирует видео.

Кому это будет интересно?

Таким образом, благодаря этому инструменту, можно создать видео на любой вкус. Это может быть сторителлинговый ролик для TikTok, видео с объяснениями, или освещением событий или новостей, что существенно сэкономит время и деньги.

Поэтому теперь криейтерам не обязательно снимать студии, или тратить время или деньги на обработку видео, ведь все это можно сделать с помощью одного инструмента. Поэтому освобождается больше времени для создания самого контента.

Читайте на сайте Первая картина написанная роботом была продана за 1 миллион долларов

Поскольку видео продолжает доминировать в потреблении онлайн-контента, HeroVideo имеет шанс стать эффективным и экономически выгодным решением не только для обычных блоггеров, но и для СМИ, задачей которых является вовремя и максимально эффективно донести актуальную информацию до людей.