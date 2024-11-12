Детали

Непонятно, почему Маск идет на этот шаг. Возможно, таким план был с самого начала, а возможно, что количество пользователей оказалось недостаточным, поэтому компания нуждается в большем количестве диалогов для дальнейшей разработки и обучения. Количество пользователей, которые подписались на Premium, не является очень большой, о чем свидетельствуют недавние большие скидки, которые не были привязаны ни к Черной пятнице, ни к любой другой возможности. Учитывая, что далеко не всем нужен ИИ, можно уверенно говорить, что количество пользователей Grok меньше, чем количество премиум-подписчиков. Поэтому теперь соцсеть тестирует бесплатную версию Grok, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Интересно Первая картина написанная роботом была продана за 1 миллион долларов

Эта новость появилась из многочисленных сообщений на X от исследователей и пользователей, которые заметили обновление Grok-2. По словам пользователя Swak, существуют определенные условия относительно того, кто может получить бесплатный доступ и сколько они могут им пользоваться:

Для начала, аккаунты должны быть созданы не менее семи дней назад и иметь привязанный к ним номер телефона.

Также сообщается, что бесплатные пользователи будут ограничены в количестве действий, которые они могут сделать за два часа. За это время они могут задать 10 вопросов модели Grok-2 и 20 вопросов модели Grok-2 mini.

Кроме того, бесплатные пользователи получают только три анализа изображений в день.



Сообщение, которое оповещает о широкой доступности ИИ Grok / Фото @swak_12 на X

Модели Grok-2 и Grok-2 mini являются относительно новыми – их выпустили в конце лета этого года. Grok-2 – самый совершенный сегодня чат-бот с искусственным интеллектом от xAI, который получает информацию в режиме реального времени прямо из соцсети X, изучая публикации пользователей. Наряду с этим версия mini "предлагает баланс между скоростью и качеством ответов", говорит компания.

Swak также упоминает, что "сначала он будет доступен для ограниченных локаций". Очевидно, Украины среди них не будет. Также неизвестно, появится ли она в списке позже.