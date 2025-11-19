Марсохід Perseverance виявив на Марсі загадковий камінь, якого там не мало бути

Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Єзеро незвичайний камінь. Аналіз показав високу концентрацію нікелю та заліза, що нетипово для поверхні планети. Ця знахідка може бути уламком астероїда, який впав на Марс в минулому, але наразі науковці в цьому не впевнені.

Perseverance зробив відкриття в районі Вернодден кратера Єзеро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert. Він натрапив на камінь завширшки близько 80 сантиметрів, який команда місії назвала Фіппсаксла (Phippsaksla) на честь скелі в Норвегії. Ровер зробив два знімки об'єкта та провів його спектральний аналіз.

Дивіться також Чотири волонтери вже місяць "живуть на Марсі" – для чого вони це роблять

Чому цей камінь вважають гостем із космосу?

За допомогою камер Mastcam-Z марсохід зробив детальні знімки об'єкта. Далі ровер використав лазери та спектрометри інструмента SuperCam для аналізу хімічного складу знахідки.



Фіппсаксла (Phippsaksla) / Фото NASA

Отримані дані підтвердили, що порода містить високу концентрацію нікелю та заліза. Такий хімічний склад характерний для ядер планет або скелястих астероїдів, тому на поверхні Марса подібні об'єкти є великою рідкістю. Це дає підстави припускати, що Фіппсаксла (так назвали загадковий камінь) має метеоритне походження.



Науковці вважають, що Фіппсаксла має позамарсіанське походження / Фото NASA

Для Perseverance це не перша подібна знахідка. Раніше у вересні 2024 року марсохід знаходив "зеброподібний" камінь на поверхні, який став предметом цікавості науковців ,як тоді розповідали в NASA. Та і загалом Червона планета багата на загадкові каменюки, дивні знахідки та цікаві місця.

Цікавий факт! Назва Perseverance означає наполегливість. Таке влучне ім'я було обране в рамках конкурсу проведоного NASA у 2019 році, а його автором є 13-річний учень сьомого класу Александр Матер зі штату Вірджинія, про що мовиться на сайті Департаменту енергетики США.

Чому вчені не впевнені?

Науковці наголошують, що без детального лабораторного аналізу на Землі неможливо з повною впевненістю стверджувати про космічне походження знахідки.

В агентстві NASA не уточнили, чи була спроба взяти зразок каменю. Навіть якби вона була успішною, доставка зразків на Землю є віддаленою перспективою. Місія з повернення матеріалів, що раніше планувалася на початок 2030-х років, тепер очікується не раніше 2040-х.

Нагадаємо, що компанія Lockheed Martin запропонувала врятувати місію NASA з повернення зразків Марса на Землю. Їхній план передбачає заміну поточного модуля на менший, створення легшого Mars Ascent Vehicle і використання легшої системи повернення на Землю.

Чим Perseverance займається на Марсі?

Марсохід Perseverance, запущений NASA у 2020 році та успішно доставлений до кратера Єзеро на Марсі у 2021-му, став флагманським апаратом для досліджень Червоної планети, обюладнаний багатьма інструментами, які дозволяють йому вивчати не лише поверхю Марса, але й занурюватися на невелику глибину для збирання зразків поверхні.

Основною метою місії марсохода є пошук слідів давнього мікробного життя та вивчення геології Марса для підготовки майбутніх пілотованих польотів. Perseverance досліджує різноманітні ділянки дна стародавнього озера, збирає зразки марсіанських гірських порід і ґрунту, а також проводить хімічний та мінералогічний аналіз зібраного матеріалу за допомогою спектрометрів, бурової установки, камер та інших наукових інструментів.

Зразки запаковуються у герметичні капсули для потенційної майбутньої доставки на Землю. Окрім геологічних досліджень, Perseverance вивчає клімат Марса, атмосферу, пил і різні фізичні процеси, що відбуваються на поверхні планети.

Він також мав невеликого помічника – марсіанський вертоліт Ingenuity, який мав лише одну місію – довести можливість польотів на Марсі. Зрештою малюк здійснив вражаючі 67 польотів, пролетівши приблизно 17,7 кілометрів над поверхнею Марса завершивши свою роботу через прикру поломку, але перевершивши всі очікування команди.



Perseverance та Ingenuity на поверхні Марса (рендер) / Фото NASA

Серед найвизначніших відкриттів марсохода – виявлення органічних сполук у гірських породах, які утворилися у водному середовищі, підтвердження минулої наявності озера та річкової дельти у кратері Єзеро, а також знаходження рідкісних метеоритів з високим вмістом заліза і нікелю.

У межах своєї роботи ровер не лише накопичує цінні наукові дані, а й допомагає краще зрозуміти потенціал Марса для майбутнього освоєння людиною.