Чотири добровольці, які беруть участь у місії CHAPEA, 19 жовтня зайшли до 1 700-футового середовища Mars Dune Alpha в космічному центрі імені Джонсона в Г'юстоні, де мають провести ще 344 дні. NASA опублікувало відео початку експерименту, підкресливши, що команда живе "як марсіанські дослідники" та допомагає готуватись до майбутніх польотів на Місяць і Марс. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост NASA.

Що відбувається всередині марсіанського модуля?

До екіпажу входять Росс Елдер – льотчик-випробувач ВПС США, Еллен Елліс – полковниця та офіцер з питань закупівель Космічних сил США, Метью Монтгомері – консультант із проєктування обладнання, а також Джеймс Спайсер – технічний директор у сфері оборонних та аерокосмічних технологій.

Як пише DigitalTrends, умови експерименту відтворюють ключові труднощі довготривалого космічного польоту. Команді доводиться працювати з обмеженими ресурсами, розв'язувати технічні проблеми, витримувати ізоляцію та затримки під час зв'язку. Крім щоденних завдань, на них чекає догляд за рослинами, обслуговування систем життєзабезпечення та тренування на зовнішній ділянці, що імітує поверхню Марса.

Модуль складається приблизно з дев'яти приміщень. Тут є спільна ванна кімната, зона для прийому їжі та відпочинку, а також окремі кімнати для кожного учасника. Окрема частина комплексу призначена для відпрацювання "марсходжень".

Це вже друга тривала місія CHAPEA: попередня завершилася в липні минулого року й тривала 378 днів. Один із членів того екіпажу, Келлі Гастон, згадував, що їм доводилося покладатися один на одного та на підготовку, адже кожен день приносив і нові випробування, і можливості для зростання.

Коли відбудеться справжній пілотований політ на Марс, NASA поки не визначило. Найраніший прогноз – не раніше 2033 року.

Коли Марс був найбільш придатним для життя?

Хоча сьогодні Марс – це холодна й суха пустеля, наука давно знає, що колись на його поверхні текли річки. Про це свідчать глибокі каньйони, залишені давніми потоками води. Тепер учені знайшли докази того, що планета могла бути навіть гостиннішою, ніж вважали раніше. Дослідження показує, як вулканічна активність могла створити умови, придатні для існування мікробів.

На відміну від попередніх досліджень, які вивчали вплив газів після їхнього вивільнення на поверхні, ця робота моделювала, як сірка змінювалася в ході геологічних процесів. Зокрема, як вона відділялася від мінералів, коли включалася в шари магми під корою планети. Це забезпечує більш реалістичне розуміння хімічного стану газу безпосередньо перед його виходом на поверхню, де він формував ранні кліматичні умови Марса.



