Представлена перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів
- Представлено QNodeOS, першу операційну систему для квантових комп’ютерів, що дозволяє об'єднати різні квантові машини в єдину мережу.
- QNodeOS включає класичний і квантовий мережеві процесори, а також компоненти для сумісності з різними квантовими пристроями.
- Розробники успішно протестували QNodeOS на трьох різних квантових комп'ютерах, плануючи подальші експерименти для вдосконалення системи.
Світ нарешті побачив першу операційну систему, створену спеціально для квантових комп’ютерів. QNodeOS обіцяє зробити справжню революцію – об’єднати різні квантові машини в єдину мережу та прокласти шлях до квантового інтернету.
Що відомо
Уперше представлено операційну систему, розроблену виключно для квантових комп’ютерів – QNodeOS. Її створили для керування майбутніми квантовими мережами та забезпечення взаємодії між машинами з різними типами кубітів. Ця ОС має стати основою для формування квантового інтернету, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.
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На відміну від традиційних ОС, як-от Windows чи iOS, що керують стандартними комп’ютерами, більшість квантових систем наразі створюються під окремі задачі – наприклад, проведення експериментів чи симуляцій. Така спеціалізація обмежує їхню функціональність і ускладнює з’єднання між собою. Додатково, існують різні типи квантових комп’ютерів, які використовують свої власні методи керування кубітами.
12 березня у журналі Nature з’явилося дослідження, де вперше описано універсальну ОС для квантових обчислень. Вона сумісна з будь-яким типом квантової машини, незалежно від використовуваних кубітів. Завдяки їй стає можливим централізоване керування кількома квантовими комп’ютерами, навіть якщо вони побудовані на різних технологіях.
У серці QNodeOS – два ключові компоненти: класичний мережевий процесор (CNPU), що ініціює виконання коду, та квантовий мережевий процесор (QNPU), який управляє квантовими операціями. Разом вони забезпечують роботу квантового пристрою під назвою QDevice – фізичної платформи для виконання квантових вентилів, вимірювань і заплутувань.
Щоб ОС могла взаємодіяти з конкретним квантовим обладнанням, у неї вбудовано спеціальний компонент – QDriver. Саме він відповідає за переклад незалежних від платформи інструкцій у специфічні команди для різних типів квантових пристроїв. Це дозволяє QNodeOS залишатися універсальною.
Для роботи з мережами система також використовує NetQASM – універсальну архітектуру інструкцій, яка дозволяє писати квантові програми, незалежно від типу комп’ютера.
Розробники вже продемонстрували можливості QNodeOS, об’єднавши три різні квантові комп’ютери – два на основі алмазів та азоту й один на електрично контрольованих атомах. Вони запустили тестову програму, подібно до того, як звичайні комп’ютери використовують хмарні сервіси для обчислень.
Попереду – додаткові експерименти. Команда хоче протестувати QNodeOS на більшій кількості пристроїв та при збільшених відстанях між ними. Вчені також вважають, що архітектуру можна вдосконалити – перенісши CNPU і QNPU на одну плату, аби уникнути затримок зв’язку.
QNodeOS – це прорив, який може кардинально змінити ландшафт квантових технологій. Вона не лише відкриває шлях до розподілених квантових обчислень, а й стає першим кроком до створення повноцінного квантового інтернету.