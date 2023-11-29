Квантові обчислення відомі своїми безпрецедентними можливостями, але їх практичні наслідки залишаються значною мірою невідомими. Найновіша квантова система IBM, Quantum Eagle, оснащена процесором IBM Eagle з тактовою частотою 127 кубітів, що обіцяє значне прискорення обчислювальної швидкості.

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Це перевершує попередній внесок IBM у 2021 році – 27-кубітну IBM Q System One, розгорнуту на майданчику Кавасакі Токійського університету в Токіо.

Всупереч класичному підходу, який передбачає необхідність систем з десятками тисяч фізичних кубітів для практичного квантового застосування, IBM стверджує, що практична цінність починається зі 100 кубітів.

Ця позиція кидає виклик поглядам інших гравців галузі, таких як Google, які стверджують, що для виправлення помилок і досягнення практичної користі потрібні значно більші квантові системи.

Попри це заява IBM підтверджується заявами науковців, які ще влітку стверджували, що квантова система зі 100 кубітами може запропонувати практичну цінність. Платформа IBM Eagle на 127 кубітів, розгорнута в Японії, позиціонується як перший практичний квантовий комп'ютер, що було схвалено Токійським університетом та іншими японськими партнерами.

Як використовуватимуть комп'ютер

Платформа Quantum Eagle буде використовуватися місцевим консорціумом Quantum Innovation Initiative (QII), що складається з приблизно двох десятків освітніх установ і компаній. Консорціум має на меті використовувати квантову систему для вирішення різноманітних завдань – від відкриття матеріалів до розробки ліків, а також для застосування у фінансах, фізиці, хімії та соціології.

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Хоча витрати на впровадження квантових обчислень є значними, IBM очікує на значні прибутки в галузі, яка досі залишається малодослідженою. Розгортання Quantum Eagle в Японії позиціонує IBM як піонера в практичному застосуванні квантових систем, пропонуючи потенційні прориви в різних наукових та обчислювальних галузях.