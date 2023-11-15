Доповані квантові точки, напівпровідникові нанокристали зі стратегічно введеними домішками, мають потенціал для застосування у фотоелектричних пристроях та інших фотонних і оптоелектронних технологіях. Попри їхню багатообіцяючу перспективу, складність полягає у визначенні найкращої комбінації легованих квантових точок для максимізації їхньої ефективності в перетворенні ультрафіолетового світла в потрібні довжини хвиль.

А тим часом Фізики досягли контролю фотоіндукованої надпровідності на мікрочипі

Мілад Аболхасані, дослідник з Університету Північної Кароліни, пояснив:

Ці леговані квантові точки є напівпровідниковими нанокристалами з точковим додаванням певних домішок, які змінюють їх оптичні та фізико-хімічні властивості.

У відповідь на десятирічну проблему визначення найбільш ефективних легованих квантових точок команда Аболхасані розробила SmartDope, автономну систему, призначену для швидкого перебору варіантів у порівнянні з людськими можливостями.

Робо лабораторія домоглася результату експериментами

Дослідники проінструктували SmartDope про хімічні речовини-прекурсори, які слід використовувати, і вказали бажаний результат – леговані перовскітні квантові точки з найвищим квантовим виходом. Квантовий вихід вимірює відношення випромінюваних фотонів (в інфрачервоному або видимому спектрі) до поглинутих фотонів (в ультрафіолетовому світлі).

SmartDope проводив автономні експерименти в проточному реакторі, контролюючи такі змінні, як відносна кількість прекурсору, температура змішування і час реакції в кожній ітерації. Після кожного процесу система самостійно аналізувала характеристики квантових точок, що утворюються.

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Автономна лабораторія перевершила зусилля людей

Примітно, що за один день SmartDope визначив метод синтезу легованих квантових точок з перовскіту, досягнувши квантового виходу 158%. Це перевершує попередній рекорд у 130% у цьому класі квантових точок. Вчені підкреслили, що для досягнення такого результату дослідникам знадобилися б роки експериментів.

Цей прорив відкриває нові можливості для розвитку технології квантових точок та її застосування в різних галузях.